堂本剛、亀梨和也ら“歴代金田一”集結秘話「ノリです」名台詞収録・近況トーク明かす
【モデルプレス＝2025/09/29】DOMOTOの堂本剛が、28日放送の日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ1時間SP」（よる10時〜）に出演。ドラマ「金田一少年の事件簿」で主役を演じた後輩たちとの「金田一会」について話した。
この日は亀梨がVTR出演し、「家でゴロゴロしてたら突然電話鳴って『今何してる？』って。『今2代目とおんねんけど（家に）行っていい？』って」と松本と一緒にいる堂本から突然電話がかかってきたことを回顧。「堂本剛くんと松本潤くんがうちのインターホンに並ぶっていう…」と豪華な玄関先を笑いながら振り返り、「4代目と5代目も呼ぶかって電話して、4代目山田涼介は来れなかったんですけど、5代目の道枝は『すぐに行くんで！まだ終わらないですか！』って可愛かったです」と山田以外の歴代金田一一が自宅に集合したことを明かした。
【写真】堂本剛ら、“歴代金田一”4人集結の豪華ショット
◆堂本剛＆亀梨和也、松本潤と道枝駿佑が集まった「金田一会」を回顧
同局系ドラマ「金田一少年の事件簿」（1995年〜1997年）で初代金田一一を演じた堂本。その後、2001年に嵐の松本潤が2代目を、2005年に亀梨和也が3代目を、2013年〜2014年にHey! Say! JUMPの山田涼介が4代目を、2022年になにわ男子の道枝駿佑が5代目をそれぞれ演じている。
そして、金田一会で集まることとなったきっかけを問われた堂本は「松潤とご飯食べたから『金田一同士ですね』って言われて『あ…そうやな』みたいな。『3代目何してるかな、4代目は？』みたいなそういうノリですね。皆が一斉に集まったら面白いなと思ったぐらい」とちょっとした思い付きから始まったと話した。
◆堂本剛＆亀梨和也「金田一会」の内容を明かす
そして亀梨は「それぞれがそれぞれの環境ややり方で活動してるので『どんな感じなの？』みたいなお話も聞かせてもらった。せっかく記念だからレコーダーで名セリフ『じっちゃんの名にかけて』を録った」と金田一会の内容を口に。堂本も「普通に『最近どう？』みたいな話を基本やりました。後は悩んでること…悩んでるというか皆それぞれ真剣に考えて毎日生きてるの変わらないんでそれを聞いてあげた」と金田一会での話題を明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】