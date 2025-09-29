「シャッフルアイランド」藤川らるむ、恋人しんたろうとの斬新2ショット公開「撮り方可愛くない？」
【モデルプレス＝2025/09/29】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』Season6に出演したモデルの藤川らるむが28日、自身のInstagramを更新。番組内でカップル成立した恋人でプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「シャッフルアイランド」カップルの斬新2ショット
藤川は「＃デカ男界隈 この撮り方可愛くない？ いつも付き合ってくれてありがとう」としんたろうへの感謝を綴り、斬新なアングルでの2ショット写真を公開。しんたろうの腕に包まれるような構図で撮影されており、「ブルベ夏のメイクが可愛い」とメイクについてもコメントしている。
この投稿に、ファンからは「可愛さが引き出されてる」「仲良しで微笑ましい」「しんたろう君が羨ましい」「お似合い」「幸せそう」などと反響が続々。また「しんたろう、身体しか写ってないけどらるむちゃん可愛い」といった声には、藤川が「デカ男すぎる」とユーモアたっぷりに返信している。
本番組は、南国リゾート・ランカウイの2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していくオリジナル恋愛番組。Season3にも参加したしんたろうは、リベンジ枠として追加メンバーとして参加し、藤川とカップル成立した。(modelpress編集部)
◆藤川らるむ、恋人しんたろうとの斬新な2ショットを披露
