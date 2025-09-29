【濁声】はなんて読む？ガラガラ声を意味する常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「濁声」はなんて読む？ 「濁声」という漢字を見たことはありますか？ ガラガラ声を意味する常識漢字です。 いったい、「濁声」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「だみごえ」でした！ 「だくせい」と読んでも正解です。 澄んでいないにごった声、なまった声を指します。 ガラガラ声と呼ぶことも多いですよね。 声に関する難読漢字には他にも、「笑声（しょうせい）」「平声（ひょうしょう）」などがあります。 意外と読めない人が多いかと思うので、この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部