【濁声】はなんて読む？ガラガラ声を意味する常識漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「濁声」はなんて読む？
「濁声」という漢字を見たことはありますか？
ガラガラ声を意味する常識漢字です。
いったい、「濁声」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「だみごえ」でした！
「だくせい」と読んでも正解です。
澄んでいないにごった声、なまった声を指します。
ガラガラ声と呼ぶことも多いですよね。
声に関する難読漢字には他にも、「笑声（しょうせい）」「平声（ひょうしょう）」などがあります。
意外と読めない人が多いかと思うので、この機会にぜひ覚えてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部