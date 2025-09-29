ママ友の家にケーキを持参。私たちの分がないって、どういうこと？｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第27話をごらんください。

りさの家に遊びに来たはるか親子。部屋が散らかっていることなどが気になりますが、気にしない気にしないと自分に言い聞かせるはるか。お土産に買ってきたケーキをりさに渡します。ケーキを食べだすりさ親子。人数分入ってるからと伝えたのに、はるか親子の前にはケーキが出てきません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさは人を招待しているのに、片付いていない部屋、寝起きでパジャマ姿…。はるかは「価値観は人それぞれ」と必死でモヤモヤをおさえこみます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「人数分入ってるから」と、はるかは買ってきたケーキをりさに手渡します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさが飲み物を用意して、さっそくケーキを食べることに。当然、みんなで食べるかと思いきや…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさはお土産イコールもう自分のもの！お客さんと一緒に食べるという選択肢がはじめからないんでしょうね…。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）