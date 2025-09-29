「嫌われたかも…」不安になったら思い出して→心が落ち着く“魔法の考え方”に3.5万いいね【ママリ】

誰かに嫌われたときは…心が落ち着く考え方に3.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

ぱやぱやくん(@paya_paya_kun)さんの投稿です。「学校や職場で誰かに嫌われた…」という経験は、誰しもあるのではないでしょうか。特に何かをしたわけではないときには、「何がいけなかったのかな…」と悶々と悩んでしまうことも。





ぱやぱやくんさんは「誰かに嫌われたとき」の考え方のコツを投稿しました。

誰かに嫌われたときは「まあ、好かれることもしてないしな」と思ってください。そうするとどうでもよくなります。

相手の気持ちは読めないですし、変えることは難しいものです。自分の受け取り方や行動は調節ができるので、「どうして嫌われたのか」考え続けるよりは「自分は好かれることをしていない」と思えば、気持ちが楽になるのかもしれませんね。



この投稿には「特に嫌われることもしてないけど、好かれてることもしてないならもう相性の問題だから諦めるが吉」「それくらいでいいって思わせてくれた」といったコメントが寄せられていました。



人間関係は自分だけの問題ではなく、難しいもの。「まあしょうがないよね」と、ときには緩く考えることも必要なのかもしれませんね。考えさせられる素晴らしい投稿でした。

やらなきゃ損！豚肉料理の時短テクに5万いいね

うらら(@urara_money)さんの投稿です。大容量で安いお肉が販売されていたら、節約のために買ってしまう人もいるでしょう。しかし、買ったはいいもの、そのまま冷凍にしてしまっている人もいるはず…。



ほんのひと手間を加えれば、すぐに使えることをご存知でしたか？投稿者・うららさんが、おすすめにお肉の下味テクニックを教えてくれました。ぜひ、時短テクニックとして、覚えておきましょう。

やらなきゃ損！節約のために豚肉の特大パック買った人は今すぐ下味冷凍して。疲れてもうムリ…って時もちゃちゃっと作れて15分以上は時短できる。フルタイムワンオペ3児ママの私が下ごしらえから楽ちんなものを厳選。ひとつ気をつけてほしいのは、使い勝手のいい〇〇だけは冷凍に向かないので↓

安いときにまとめて買うことがあるお肉。そのときに下味をつけて冷凍をしておくと、とても便利。しっかりと味がついているので、忙しくても簡単においしい料理を作ることができます。下味冷凍の時短テクニックは、ママの強い味方ですね。



この投稿に「分かりやすい図解ですね」「今度からそうします」などのリプライが寄せられました。この投稿のあと、うららさんは鶏肉の下味冷凍(3.3万いいね)、魚の下味冷凍(5.6万いいね)、副菜の下味冷凍(1.5万いいね)についても投稿されています。



忙しくても栄養や味のばっちりなご飯を作りたい、疲れていても料理を作らなくてはならない、そんな人にぴったりの技ですね。

「ダメ元で7万もらえた」出産で保険がおりた話に3000いいね

ℕ𝕖𝕜𝕠🐱1m(@Saltysugar1002)さんの投稿です。医療保険に入っていれば、帝王切開などの場合、保険料が下りるケースもあることはよく知られています。ただ、普通分娩の場合は「保険は使えない」というイメージですよね。



しかし、普通分娩でも「前期破水」という状態になった場合、医療費がおりることがあるそう。知らないと損をするお金についての投稿に注目が集まりました。

Twitter見てて破水からの出産の場合保険がおりる可能性があるっていうのを見てダメ元で申請したら7万くらいもらえた……！

前期破水が対象になるなんてここで見なきゃ知らなかったから申請すらしなかったかも

女性用の医療保険入っておいてよかった

ありがとうTwitter😇

「前期破水」と呼ばれる状態で出産した場合、医療保険の対象となることがあるそう。ℕ𝕖𝕜𝕠さんが加入していた保険では、7万円ももらえたというから驚きですよね。普通分娩だから保険は下りないと諦めず、前期破水だった方は、ご自身の保険会社に問い合わせてみると良さそうです。



この投稿に「知らなかったです！」という声が続々。他にも保険会社に問い合わせをした方から「3年間は遡って請求できるようで…ありがとうございます」というリプライも投稿されていました。



産後は心も体も疲れて保険のことまで頭が回らないかもしれませんが、いざという時のために払っていた保険料ですから、もらえるものはしっかりともらいたいですよね。



意外と知られていない前期破水での分娩に、医療保険が使えるという話。これから出産を迎える方や最近出産した方に知ってほしい、有益な情報でしたね。



※保険会社によって保障内容に違いがあるため、全ての保険で適用されるものではありません。あくまで投稿者の体験ですので、詳細はご自身が加入する保険会社にご確認ください

