【勝利の女神：NIKKE ブラン 1/10 完成品フィギュア】 【勝利の女神：NIKKE ノワール 1/10 完成品フィギュア】 9月29日 予約開始 2026年6月 発売予定 価格： 単体各8,250円 セット16,500円

中国のHobby sakuraは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE ブラン 1/10 完成品フィギュア」と「勝利の女神：NIKKE ノワール 1/10 完成品フィギュア」を2026年6月に発売する。予約受付は「あみあみ」などにて9月29日に開始。価格は単品が各8,250円。セットが16,500円。

両商品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場するブランとノワールを1/10スケールでフィギュア化したもの。どちらもバニースーツの質感や髪の躍動感、表情にいたるまで丁寧に立体化されている。

「勝利の女神：NIKKE ブラン 1/10 完成品フィギュア」「勝利の女神：NIKKE ノワール 1/10 完成品フィギュア」詳細

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/10スケール サイズ：全高：約200mm(台座含む) 素材：PVC、ABS 【勝利の女神：NIKKE ブラン 1/10 完成品フィギュア】【勝利の女神：NIKKE ノワール 1/10 完成品フィギュア】

(C) SHIFT UP Corp.