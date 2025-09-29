「光が死んだ夏」第二期制作決定ビジュアル

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

モクモクれんによる漫画「光が死んだ夏」のTVアニメ第二期の制作が決定した。制作決定にあたり、キャスト2名のコメントや、原作・モクモクれんのイラストが発表されている。なお、第二期の放送/配信時期は触れられていない。

キービジュアル

ふつうの男子高校生・よしき(辻中佳紀)が、幼なじみの忌堂光を模倣する謎の存在・ヒカルとの生活の中で、身の回りに起きるさまざまな怪事件を体験する姿を描いた青春ホラー作品。アニメーション制作はCygamesPictures。

TVアニメ第一期は7月5日から日本テレビ系で放送されたほか、Netflixで世界独占、ABEMAで無料独占配信。放送開始以降、その映像と音響から生み出される恐怖感やストーリーに毎話大きな反響があったといい、第2話配信後には「今日のシリーズTOP10」(日本)で1位、同週の「ABEMA」のアニメ週間ランキングでも1位となったほか、ABEMAでは、7月21日週も1位にランクイン。3週連続で1位を獲得するなど、人気を集めた。

第二期制作決定を受けて、原作・モクモクれんと、キャラクターデザイン・総作画監督の高橋裕一のイラストが発表されたほか、辻中佳紀役の小林千晃、ヒカル役の梅田修一朗からコメントが発表されている。

原作・モクモクれん色紙イラスト

キャラクターデザイン・総作画監督、高橋裕一 二期発表イラスト

小林千晃(辻中佳紀役)

TVアニメ『光が死んだ夏』第二期制作決定おめでとうございます！

2025年の夏は、光が死んだ夏と共に駆け抜けていったと言っても過言ではないほど、濃密な時間を過ごさせていただきました。そんな作品の続きを見られること、そして辻中佳紀という人間を引き続き演じられることが心の底から嬉しいです。

もがき苦しみ、ぐちゃぐちゃになりながらもたどり着いたその先に、どういった展開が待ち受けているのか。どうか一緒に見守っていただけますと幸いです。これからも何とぞ宜しくお願いいたします！

梅田修一朗(ヒカル役)

光が死んだ夏、TVアニメ第二期制作決定おめでとうございます！

ただただ嬉しいです。

またアフレコを通してヒカルたちと過ごせる日を待ち遠しいです。

『光が死んだ夏』を愛しているみなさんとふたたび「ひかなつアニメ」のある季節を過ごせることを楽しみにしています。

どうぞよろしくお願いします！