２４日、東京で開かれた「天府文創 世界をつなぐ−中国（成都）・日本（東京）文化産業交流会」。（成都＝新華社配信）

【新華社東京9月29日】東京で開催の中日文化クリエーティブ企業交流会「天府文創 世界をつなぐ−中国（成都）・日本（東京）文化産業交流会」が24日、成功裏に閉幕した。中日両国の文化クリエーティブ企業30社余りが一堂に会し、デジタル技術や創造性を媒介とした産業協力の機会を共に探り、文化クリエーティブ産業協力の発展に新たな活力をもたらした。

交流会は成都市文化産業発展促進センターが指導、成都サービス貿易協会が主催、アジアを中心に知的財産の創造・保護・活用に対応する日本のコンサルティング会社、IP FORWARDグループが支援した。

東京ゲームショウ２０２５に参加した星合互娯科技（ＳＴＡＲ ＵＮＩＯＮ）や海芸互娯科技、有明堂互動科技、格闘科技など成都市を拠点とする企業。（成都＝新華社配信）

会場では成都サービス貿易協会の曽螭螭（そう・うんうん）秘書長が、成都市の文化クリエーティブ産業の発展状況と協力機会について詳細に説明。同産業は都市経済の質の高い発展を中核的にけん引する力となっており、成都市はすでに、中国西部における「文化クリエーティブ産業の高度集積地」を築いていると紹介した。成都市は企業の海外出展やデジタル文化クリエーティブ作品の発売を支援するだけでなく、テーマイベント「天府文化クリエーティブフェア」などのプラットフォームを通じて企業の商品開発や市場との連携を後押ししている。

「天府文化クリエーティブフェア」は星合互娯科技（STAR UNION）や海芸互娯科技、有明堂互動科技、格闘科技など成都市を拠点とする優良企業15社を集め、25〜28日までの4日間にわたり開かれた「東京ゲームショウ2025」に参加した。各企業は独自開発の良質なゲームやカスタム技術サービスを展示するとともに、海外チャンネルとの商談や国際市場調査などを行い、天府文化と国際ゲーム産業との深い融合を推進した。

IP FORWARDグループの分部悠介総代表は成都市の文化クリエーティブ産業発展の潜在力を評価し、「中日融合型IP」の共同開発を提案した。グローバルな運営経験と技術力を生かしてさまざまな商品の国際市場開拓を支援している日本のIPプロデュース企業アカツキの担当者は、双方がゲームのニッチな市場に注目して「研究開発＋運営」で連携し、成都市の文化クリエーティブ商品を世界に発信していくことを提案した。（記者/董小紅）