東京・目黒区で20代の女性にオートバイで近づき尻を触った後、卑猥な行為を見せつけたとして64歳の会社員の男が逮捕されました。

【写真を見る】「ムラムラしたのでやった」約10分間で女性の尻触り、自身の下半身を触るなど2度卑猥な行為見せつけたか オートバイで女性に近づき犯行 会社員の男（64）逮捕 警視庁

逮捕されたのは東京・大田区の会社員・永井浩容疑者（64）です。

永井容疑者は今年6月、目黒区の路上で、オートバイに乗って帰宅途中の29歳の女性に背後から近づき、尻を触った疑いがもたれています。

また、永井容疑者は現場からいったん離れましたが、数分後、再び女性の背後に現れ、振り返った女性に向かって自身の下半身を触るなどの卑猥な行為を見せつけた疑いももたれています。

警視庁によりますと、防犯カメラの捜査で永井容疑者が浮上。取り調べに対し、「ムラムラしたのでやった」と容疑を認めているということです。

バイクに乗った男に尻を突然触られるという同じ手口の被害相談が複数件あることから、警視庁は永井容疑者との関連を調べています。