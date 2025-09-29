北陸では29日（月）夕方まで激しい雷雨に注意してください。晴れる太平洋側では、真夏日が続出する見込みです。

■29日（月）の天気

低気圧や前線の影響で東北は昼過ぎまで雨が降り、風も強まる見込みです。北陸は夜まで断続的に雨となり、夕方にかけて激しく降るところがあるでしょう。そのほかでは天気が回復、午後は太平洋側を中心に日差しが戻ってきそうです。晴れるところでは気温が上がり、9月の終わりとは思えない暑さになるでしょう。そのぶん大気の状態が不安定になるため、関東甲信では晴れていても急な雷雨に気をつけてください。また、北海道でも上空の寒気の影響で、ところどころで不安定性の雷雨がありそうです。

■予想最高気温（前日差）

太平洋側を中心に30℃以上の真夏日になるところが多いでしょう。昼間と夜の寒暖差にお気をつけください。

札幌 23℃（-3）

仙台 29℃（＋2）

新潟 27℃（-1）

東京 31℃（＋2）

名古屋 29℃（-2）

大阪 28℃（-3）

鳥取 26℃（-3）

高知 30℃（＋4）

福岡 28℃（-3）

鹿児島 31℃（-1）

■週間予報

・西日本、沖縄

30日（火）〜10月2日（木）は晴れて、引き続き30℃前後まで気温が上がる見込みです。3日（金）〜4日（土）は九州や太平洋側を中心に雨が降るでしょう。沖縄那覇は晴れる日が多く、最高気温は31〜32℃の予想です。

・北日本、東日本30日（火）は晴れるところが多く、関東の真夏日は解消される見込みです。10月1日（水）は東北や北陸、東日本でも雨が降りそうです。雨とともに涼しい空気が入って、関東や東海でも最高気温は25℃前後のところが多くなるでしょう。一日の寒暖差だけでなく、日々の気温差が大きくなりますので、服装選びにも注意してください。