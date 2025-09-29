◇滋賀国民スポーツ大会高校野球硬式の部1回戦 山梨学院4―0尽誠学園（2025年9月29日 マイネットスタジアム皇子山）

7回制で実施される高校野球硬式の部が29日、滋賀県大津市のマイネットスタジアム皇子山で始まった。

第1試合の山梨学院（山梨）―尽誠学園（香川）は午前9時32分に試合が始まり、同11時1分に終了。試合時間は1時間29分だった。

山梨学院の吉田洸二監督は「確率よく上にいい打者を置こうと考えた」と夏の甲子園で7番で起用されていた菰田陽生（2年）を2番で起用。4回表に2点を先制して逃げ切った試合に「先に2点入ると“逃げ切れるのではないか”という心理状態になった」と先行有利との持論を展開した。

以下は7回制の主な受け止め。

▼山梨学院・吉田洸二監督「その時のチーム状態によって考え方は変わると思う。今日に限って言えば、2日前に山梨大会の決勝を戦い、投手の疲労もあった。そういうチーム状態によると思う。もし7回制が正式に採用されれば、工夫が出てくると思う。打席が減る可能性があるので（菰田の2番起用は）確率よくいい打者を上に置きたいと考えた。2点が先に入って逃げ切れるのではないか…投手はいないけれど…という心理状態になった。三者凡退が続けば打席数が少なくなるというのは、もっと練習をして（打席が回るように）しないといけないという考え方です」

▼山梨学院・菰田陽生「ずっと9回でやっていたのであっという間に感じました。一つ一つのプレーが大事になると感じた」

▼尽誠学園・西村太監督「思ったよりも短く感じました。5回の整備で“さあ後半戦”となるところが“もう終盤”と感じる。（4回の申告敬遠は）9回制ならしていなかった。僕は9回制の方がしっくりきます」