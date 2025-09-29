歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）不要論を唱えた。

セ・リーグは阪神が、パ・リーグはソフトバンクが優勝した。松山は過去に同番組内でCS不要論を唱えてきた。優勝チームを讃えた上で「ただこれ、クライマックスシリーズがありますからね。日本シリーズに出られるのは、どのチームかっていうのはまだ決まってませんからね」と切り出した。

「阪神もソフトバンクの選手もよ、クライマックスシリーズで負けたくはないなって絶対思ってるだろうし、クライマックスシリーズから行くやつはさ、絶対なぁ、阪神、ソフトバンクを食って『自分たちが日本シリーズへ』って絶対思ってるだろうしな」と選手の心中を推察。

そして「そうやって考えたら、クライマックスシリーズはやめた方がいいな。やっぱりすんなりさ、ちゃんと140何試合もやるんだからさ。それで優勝したチームがセ・リーグ、パ・リーグを代表して日本シリーズが一番、日本一っていう感じが出てくるんじゃないかなっていう気がしますね」と私見を述べた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。