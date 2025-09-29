BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が発表した「Yes or No」が、ミュージックビデオなしにSpotifyで3億ストリーミングを突破した。韓国メディアが報じた。

初ソロアルバム「GOLDEN」の収録曲「Yes or No」は、ミュージックビデオが公開されていないが、音源だけで再生数が3億回を突破した。個人として8作目の3億ストリーミング曲となった。「GOLDEN」では4曲目。BTSアルバムの中のソロ収録曲「Euphoria」を加えれば、9曲目となる。

韓国メディアのスポーツソウルは29日「JUNG KOOKのSpotifyの実績は圧倒的だ。個人アカウントで1億ストリーミングを達成した曲だけで19曲、オリジナルトラック（18曲）で1億ストリーミングを突破したアジアソロアーティスト初の記録を持っている」と報じた。

また、JUNG KOOKは、アジアソロ歌手初＆最多10億ストリーミング曲4曲を保有している。ソロシングル「Seven」は、アジア歌手としては初めて25億6000万ストリーミングを突破し、グローバル音源市場を揺るがしている。

また同メディアは「『Yes or No』は、恋に落ちた主人公の愛の告白を盛り込んだ曲で、JUNG KOOK特有の清涼な音色とリズミカルなボーカルがリスナーに深い没入感を抱かせる」と伝えた。