【アリ姉とキリギリス妹】「ラッキー！」って顔すんな！状況わかってる！？＜第20話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第20話 姉の気持ち：いい加減にして！！！
【編集部コメント】
これは怒る！ アンナさんの怒りは、間違っていないと思います！ クルミさん、実母さんを心配しつつも、心の中の「実家に行けなくなったら困る」が透けて見えてしまっていますよ〜！ そんな姿を見せられたら、家族としても悲しくなるし、結局は自分のことしか考えていないと感じてしまいます。実母さんだっていつまでも元気でいてくれる保証はありません。クルミさん、修正するのであれば今のうちです〜。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
