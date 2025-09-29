10月5日から放送がスタートするアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのキービジュアルとメインPVが公開され、オープニング主題歌を10-FEETが担当することが発表された。

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら「トゥインクル・シリーズ」制覇を目指す世界が舞台。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開が行われている。『週刊ヤングジャンプ』にて連載中の同名漫画のコミックスは、累計発行部数800万部突破している。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、作中に登場するオグリキャップを主人公とした物語。地方から現れた、常識破りの異才。中央の強敵を次々と打ち破った、その名は“怪物”オグリキャップ。彼女の前に立ちはだかるは、“最強”タマモクロス。そして、海を越えた“世界”のウマ娘たち。やがて一つの“時代”を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む。

オグリキャップが挑む次なる戦いの舞台は、世界の強豪が集う国際レース「ジャパンカップ」。第2クールキービジュアルでは、出走するキャラクターたちが描かれている。

第2クールオープニング主題歌は、10-FEETの新曲「スパートシンドローマー」に決定。楽曲を使用した第2クールメインPVも公開された。「スパートシンドローマー」は10月8日からデジタルシングルとしてリリースされる。

あわせて10-FEETからのコメント動画も公開。楽曲制作にあたっての想いや本作の印象などが語られている。

さらに、10月12日からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』とアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボも決定。コラボを記念し、『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフとしたウマ娘の描き下ろしビジュアルが公開された。ブランチパークでのコラボ展開も予定されている。

TAKUMA（Vo./Gt.／10-FEET） コメント走ること。世界の陸上アスリートを見ていると世界陸上やオリンピックの舞台で自己新記録を出す選手が居ます。数え切れないほどに走ってきた自分の記録、その過去最高のタイムを一番の大舞台で塗り替えて新記録を出すのはそのプレッシャーや昂りを走りに伝えられるということ。凄いことです。私もスポーツをやっていましたが練習の記録以上の記録を試合で出せたことは一度もありませんでした。精神と思考をどれだけ研ぎ澄ませてストライドに伝えてスパート出来るかどうかが鍵なんだと思いますがとても難しいことに私は思います。 それをウマ娘たちは楽しむかの様に心にめぐらせて走る。その姿からイメージして10-FEETのメンバーと共有して作りました。ぜひとも聴いてみてください。（文＝リアルサウンド編集部）