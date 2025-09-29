SEVENTEEN×「bibigo」のポップアップが開催決定！ コラボ商品を一足先にお披露目
グローバル韓食ブランド「bibigo」とSEVENTEENがコラボレーションしたポップアップイベントが、10月2日（木）〜12 月24 日（水）まで、新橋にある複合型ショップ「bibigo Market」で実施されることが決定した。
【写真】モグモグショットがかわいい！ ノベルティのスナップフォト一覧
■スナップフォトをプレゼント
今回開催される「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」は、SEVENTEENの公式カラーである“ローズクォーツ＆セレニティ”に彩られたかわいらしい空間で、7つのゾーンをめぐりながら、フォトスポットや「bibigo」提供のメニューを食べられるイートインスペースを満喫できる体験型のマーケット。
会場内は、メンバーの写真が入った大きな商品模型の横で写真が撮れるフォトスポットをはじめ、11月に登場するSEVENTEENの新ビジュアルを使用したコラボ新商品のパッケージの先行展示や、SEVENTEEN と一緒に食卓を囲んでいるかのような空間で「bibigo ラテ」や「キンパサムセット」といった「bibigo」提供のメニューが味わえるイートインスペースなどが展開される。
また、SEVENTEENと「bibigo」のコラボビジュアルがあしらわれた入り口ドアや、SEVENTEEN への気持ちやイベントで過ごした特別な思い出をつづった“ハート型メッセージフラワー（メッセージカード）”を貼れる「ハートの壁」も用意。
さらに、「bibigo」商品を税込み4000円以上購入すると、SEVENTEENメンバーの食事を楽しむシーンを切り取った写真が12枚入った「bibigo｜SEVENTEEN スナップフォト」が1袋もらえるファンにはたまらないイベントとなっている。
