2025年3月期 全国253信⽤⾦庫「総資⾦利ざや」調査



全国253信用金庫の2025年3月期の「総資金利ざや（中央値）」は0.19％で、前年（0.20％）より0.01ポイント低下した。前年を上回ったのは、104金庫（構成比41.1％）と4割にとどまった。

「資金運用利回り（中央値）」は1.10％（前年1.03％）と前年より0.07ポイント上昇したが、「資金調達原価率（中央値）」も0.88％（同0.82％）と前年より0.06ポイント上昇した。

信用金庫は、貸出金利が銀行より高い傾向にある。だが、日銀資料では、2025年3月の約定平均金利は1.699％（前年同月比＋0.264ポイント）で、銀行（地方銀行：同＋0.444ポイント、第二地銀：同＋0.365ポイント）に比べ引き上げが遅れている。その一方で、預金金利は上昇が続き、総資金利ざやは前年を下回った。





253金庫のうち、「資金運用利回り」が前年を超えたのは243金庫（前年212金庫）で、9割を超えた。ただ、資金調達コストを示す「資金調達原価率」も247金庫（同160金庫）で上昇した。

「資金調達原価率」が「資金運用利回り」を上回る、いわゆる「逆ざや」は6金庫（前年2金庫）で4金庫増えた。

信用金庫は、銀行との低金利の貸出競争を避け、2022年（0.97％）を底に3年連続で「資金運用利回り」が上昇した。ただ、信用金庫の取引先は中小・零細企業が多く、貸出金利の引き上げによる影響が企業の資金繰りに直結しかねず、金利引き上げ幅は銀行に比べ小さくなっている。ただ、安定した収益確保に金利引き上げは避けられず、事業再生への支援が重要になっている。

※本調査は254金庫のうち、非公開の1金庫を除く253金庫の2025年3月期決算の「総資金利ざや」を調査した。

※「総資金利ざや」とは、「資金運用利回り」−「資金調達原価率」で算出され、収益を示す指標の一つ。貸出金や有価証券の利息などを指す「資金運用利回り」が、人件費や資金調達に要したコストの「資金調達原価率」を下回ると、貸出や運用で利益が出ていない「逆ざや」となる。

※2017年3月期以前は、主要152金庫の数値を参考までに記載した。

「逆ざや」は6金庫に増加

253金庫のうち、2025年3月期に「総資金利ざや」がマイナス、いわゆる「逆ざや」は6金庫（前年2金庫）で、3年ぶりに前年を上回った。

「総資金利ざや」の分布は、最多が「0.1％以上0.2％未満」の97金庫（構成比38.3％）で、前年の92金庫から5金庫増加した。次いで、「0.2％以上0.3％未満」の59金庫（前年64金庫）、「0.3％以上0.4％未満」の33金庫（同37金庫）だった。





「資金運用利回り」上昇が9割超の243金庫

253金庫の2025年3月期「資金運用利回り（中央値）」は、1.10％だった。前年の1.03％から0.07ポイント上昇した。

253金庫のうち、「資金運用利回り」の上昇は243金庫（前年212金庫）で、全体の96.0％を占めた。

一方、低下は6金庫（同32金庫）、同水準は4金庫（同9金庫）。

「資金運用利回り」の分布は、最多が「0.9％以上1.0％未満」の52金庫（同57金庫）。以下、「1.1％以上1.2％未満」47金庫（同32金庫）、「1.0％以上1.1％未満」44金庫（同51金庫）の順。

マイナス金利政策の解除以降、資金運用利回りが好転し、1.1％以上から上のレンジで増加が顕著となった。