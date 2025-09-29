軟鉄鍛造アイアンが上位独占のなか、なぜ『G440』が2位に【アイアン売り上げランキング】
アイアン部門では1位の『スリクソン ZXi5』を筆頭に、タイトリスト、ミズノ、テーラーメイドなどの軟鉄鍛造アイアンがトップ10の半数以上を独占している。そうした状況でも2位に入っているのがピンの『G440』。なぜ『G440』はステンレス鋳造なのに人気があるのか？ PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに聞いてみた。
【最新アイアン41モデル試打】『G440』の顔はややグースで安心感がある！ 弾道高さは抜群だった!
「まずはブランドの強さ。ピン自体の人気が高いのは間違いありません。ただし、ドライバーやフェアウェイウッドを購入した人が、それに合わせてアイアンも『G440』を購入しているわけではありません」『G440』アイアンはどう評価されているのか？「シャープな形状というわけではありませんが、適度なヘッドサイズですごくオーソドックスな顔をしています。昔のピンのアイアンを知っている人にとってはネック回りのクセがなくなったと思います。性能としては打球が上がりやすい。同じロフトの他メーカーのアイアンと比較しても打ち出し角や最高到達点が高い。高さが出ることは、アイアンが苦手な人にとっては魅力的だと思います」今週は9月に発売された軟鉄鍛造アイアン『i240』も5位に入っているが、ピンのアイアンでは『G440』の方が人気は高い。【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン G4403位 タイトリスト T250※データ提供：矢野経済研究所、9月15日〜9月21日のデータ◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
