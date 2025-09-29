初優勝を挙げた菅楓華が賞金1260万円を獲得した（撮影：佐々木啓）

国内女子ツアー第27戦「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

今大会でツアー初優勝を果たした20歳・菅楓華が1260万円を獲得。今季通算を7540万2880円として、7位から6位に浮上した。佐久間朱莉は予選落ちに終わったものの、1億3986万1767円でランキング1位をキープ。2位以下は神谷そら（1億633万円）、河本結（8490万9856円）、金澤志奈（8273万442円）、高橋彩華（7591万7636円）と続いている。自己ベストの5位タイに入った吉本ここねは291万あまりを加算。65位から54位（1775万3291円）に浮上した。
