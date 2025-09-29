１５歳の男子中学生が電車にはねられ死亡　飛び込む様子を周囲が目撃　近鉄・古市駅

けさ、大阪府羽曳野市の近鉄古市駅で人身事故がありました。亡くなったのは男子中学生で、ホームから線路に入ったとみられています。



２９日午前７時半ごろ、近鉄南大阪線の古市駅のホームで、「列車事故です」と男性駅員から１１０番通報がありました。



警察によりますと、藤井寺市内に住む１５歳の男性中学生がホームから線路に飛び込み、大阪阿部野橋発・河内長野行の準急列車にはねられたということです。





男子中学生は搬送先の病院で死亡が確認されました。ひとりで飛び込む様子を周囲の人が目撃していたということです。電車の乗客約８００人にけがはなく、事故の影響で近鉄では計４０本が運休し、２３本に遅れが発生して、計約３４０００人に影響が出たということです。南大阪線の大阪阿部野橋駅〜古市駅間や、長野線の富田林駅〜河内長野駅間で遅れが発生しています。【悩みがある方・困っている方へ】悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談できる場所があります。▼こころの健康相談統一ダイヤル：０５７０−０６４−５５６全国どこからでも共通の電話番号に電話すれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。▼いのちの電話：０５７０−７８３−５５６（午前１０時〜午後１０時）０１２０−７８３−５５６（午後４時〜午後９時・毎月１０日は午前８時〜翌日午前８時）▼チャイルドライン：１８歳までの相談先です。チャットでメッセージのやり取りもできます。０１２０−９９−７７７７（毎日午後４時〜午後９時）