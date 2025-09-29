「推しが上司になりまして フルスロットル」オープニングテーマに岩田剛典の「Reaching for Your Light」が決定！見どころたっぷりの60秒トレーラーを楽曲の音源と共に解禁！さらにオリジナルグッズの発売＆記者会見の生配信が決定！