J2磐田は29日、ジョン・ハッチンソン監督（45）との契約を28日付で解除したと正式発表した。また、コーチのショーン・オントン氏（38）、ヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスのアーチ・セリミ氏（40）との契約も解除した。

後任については決まり次第発表される。29日の練習から久藤清一コーチ（51）が暫定的に指揮を執る。

ハッチンソン監督はクラブを通じ「選手やスタッフが全身全霊で J1昇格という目標を達成できるように頑張ってくれて誇りに思います。例え私が去ることになってもクラブのミッションは変わりませんので、ファンの皆様は信じてクラブを応援し続けてください。成功を願っています」とコメントした。

ハッチンソン監督は昨季J1横浜Mで監督、ヘッドコーチを務め、今季、2年ぶりにJ2を戦う磐田の指揮官に就任。攻撃的なアタッキングフットボールを掲げてJ2優勝と1年でのJ1復帰を目指したが、前節を終えて14勝6分け11敗の勝ち点48で8位。J1自動昇格圏の2位・長崎との勝ち点差は8、同昇格プレーオフ出場圏の6位・大宮とは同2差に開いている。