お笑いタレントの永野（51）が29日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。親交があるというミュージシャンとの関係について語った。

永野はこの日で代役の月曜パートナーとしての登場が最後となった音楽プロデューサーでミュージシャンの"ヒャダイン"こと前山田健一と親交があると紹介された。

ヒャダインは「2015年の（日本テレビ）『PON!』からなんで、もう10年ですね」としみじみ。「永野さんは当時ラッセンでブレークして出て、一発屋的なやつだったんですけど、終わった後にうちの曜日だけ反省会って、10分、15分ぐらいだべる時間があったんですよ」と回顧。

そこで「ゴシップと悪口を」と続けると、永野は「盛り上がって盛り上がって」と大笑いした。

その際にシンパシーを感じたのかと言われ、ヒャダインは「そうですね。こんなに的確に（笑わせる）させる人がなぜ世間で評価されないんだろうって。我々とかこじはる（小嶋陽菜）さんとかは一緒に永野さんの今売れてる理由っていうのは全部分かっていた」と当時から注目していたと回顧。

永野は「今のまましゃべってました、10年前も」と回顧。「番組なんてやっぱりラッセンの感じというか、もちろんそうなるじゃないですか。後、普通にしゃべったところで、どうしたの？みたいになるから」としたものの「でも素が出たんで終わった後は。そこでいろんな話を」と懐かしんだ。