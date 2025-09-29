フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が29日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。セットなどが一新された放送初日の冒頭、「モーニングショーです」と番組名を再確認するように強調し「言っとかないと。『あれ？、サン！シャインか』って。『15分早いな』って」などと、放送がほぼ同時間帯で互いに「裏番組」にあたる午前8時14分放送のフジテレビ「サン！シャイン」の番組名を挙げてみせた。

この日から番組10周年を記念してスタジオをリニューアルして、白と赤を基調とした色合いとなった。テーマ曲もアイナ・ジ・エンドの「PPP(ピピピ）」に。スタジオセットが新しくなったことで月曜レギュラー石原良純に「どうですか、良純さん」と問いかけると「う〜ん、白くなりました。やっぱり変わりましたよね。見てる方も驚いてるんじゃないですか。音楽が変わったし」と返した。

羽鳥は「モーニングショーです」と視聴者に番組名を再度、強調。「言っとかないとね、あれ、サン！シャインか、って。15分早いなって」などとジョークを飛ばした。元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）は「その勘違いはまずいなぁ〜」と羽鳥のジョークに腕組みをしながらツッコミを入れた。