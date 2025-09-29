参政党の政調会長補佐として政界に舞い戻った豊田真由子氏（50）。豊田氏はどういう経緯で参政党に入党したのか。豊田氏の活動を陰で支えてきた所属事務所社長に話を聞いた。（前後編の後編）

豊田真由子氏は８年前のパワハラ騒動の影響で衆院選を落選後、しばらくしてPR会社「株式会社サニーサイドアップグループ」に所属。以降、テレビコメンテーターとして活動してきた。ホームページには記載がない、次原悦子社長が直轄する「裏所属」という形だった。

次原氏は「別に隠していたわけではありません。友達つき合いの延長で、会社としても支援することになっただけです」と語る。

「彼女との付き合いがはじまったのは、新潮さん、おたくのあのパワハラ報道があった後くらい。彼女はあの騒動後、議席を失ってボロボロの状態で、今にも自ら命を絶ってしまいそうでした。もちろん許されないパワハラがあったことは事実ですが、裏金をもらったわけでもなく、有権者を騙したわけではない。すでに社会的な制裁を受けたのだから、人生をあきらめないでほしいと本当に思いましたよ。時々ご飯を食べたりしながら馬鹿話をしていただけですけどね」（次原氏、以下同）

ビジネスの関係に発展したのはコロナ禍になってからだという。

「あの頃は会社のコロナ対策や職域接種をどうするかで私も悩んでいて、彼女には色々相談していました。やはり専門家だけあってアドバイスが的確。しかも、素人にもわかりやすく説明してくれるので、私は頼りにしていたのです。そんなやり取りを続けるうちに、彼女ならコロナ対策を解説するテレビコメンテーターとしてやっていけるんじゃないかと思って、知り合いのプロデューサーに声をかけました。そうしたらトントン拍子に話が進んで」（同）

また反対されると思ったんじゃないかな

ただタレントとして所属させたのは「ビジネスありきではない」と語る。

「テレビ局はタレントと直でやり合うのを嫌がり、所属先を求めます。私から売り込んだわけだから、紹介して終わりというわけにはいきません。局から頼みますよと言われ、じゃあウチでやります、という流れになっただけ。テレビコメンテーターのマネジメントなんてビジネスになるわけないじゃないですか。あくまで友人として彼女を支援していただけです」

永田町で複数の政党を回って、豊田氏を候補とするよう勧めていたについては、事実として認めた。

「彼女のテレビコメンテーターとしての仕事ぶりを間近でみてきましたが、事前の勉強量と情報収集は半端ないんです。10分の1もコメントは使われないし、局も視聴者もそこまで求めていないんだから無理しなくていいよ、と言っても聞かない。手を抜けない超真面目な性格ですよ。それがあの時は仇になったのだけど…。ただ現にこうしてお茶の間に受け入れられ赦されたのですから、もう一度チャレンジを与えられてもいいのではないかと思ったのです。彼女を利用しようなんて魂胆ではありません。それをやって私に何の得がありますか」

豊田氏ならば自分が理想とする政策を実現してくれるという期待からの行動だったと話す。

「社会福祉に関しても、経済政策に関しても、女性活躍の件に関しても、私の考えと彼女の意見はとても似ていた。だからいつか豊田には政界復帰してもらいたいなと個人的には思っていました」

豊田氏自身はどうだったのか。

「本人には未練はあったとしても、またボコボコにされるのではという恐怖心の方が上回っていましたから、彼女の口から出たいとは言わないでしょ。だから私が個人的に可能性を探っていただけです。豊田にかかわらず、もし自分の理想とする政策を実現してくれる人がいるのなら、私は支援するし、過去に失敗があっても、スキャンダルがあっても応援しますよ」

ただし豊田氏の参政党入りについては「自分は一切関わっていない」と頑なに否定した。

「私は経団連のダイバーシティ委員長として、選択制夫婦別姓制度の導入の旗振り役を務めています。この政策に反対している参政党を彼女に勧めるわけがありません」

「将来の出馬」を想定した動きなのか

そこで前編で永田町関係者が語った話を当ててみた。参政党が７月の参院選で、豊田氏に出馬を打診し、豊田氏が前向きな姿勢を見せていたという話である。すると、次原氏は「それは私も彼女から聞いていましたよ」とあっさり認めた。

「彼女は『ないよね』とは言っていましたが、迷っている気持ちは伝わってきた。彼女のことはよくわかっていますから。だから私は猛反対したの。だって、テレビに出て、ワクチンの重要性について説いていたのですから、反ワクチンを掲げていた参政党に行くのはどう考えてもおかしいでしょう、と。思想があなたとはあまりにも違いすぎるとも言いました。最後は納得していましたよ」

しかし、次原氏の知らないところで今回の政策顧問入りが決まったというのである。

「発表直前に“決めました”とLINEで事後報告されただけ。きっと事前に話すと、また私に反対されると思ったんじゃないかな。今の彼女が何を考えているかはわかりませんので、あとは彼女に聞いてください」（同）

最後に、今後も所属タレントとして豊田氏を支援していくつもりなのかと聞くと、

「それはもう難しいんじゃないかな。彼女からは連絡もないですしね。今回も突然の発表で、レギュラー出演していた番組はすべて降板となりテレビ局には大変なご迷惑をかけしました。私もお詫び行脚で大変なのよ…。これからのマネジメントは参政党がやるんじゃないですか。党のどなたからもご連絡はありませんが」

笑いながらも、どこか疲れ果てた表情でこう語るのであった。

参政党は豊田氏の政調会長就任について、裏方としての参画を強調しており、次原氏が認めた「参院選の出馬打診」については一切明かしていない。参政党に書面で取材を申し込むと回答が届いた。

豊田氏と党をつないだ人物は誰なのか、次原氏は関与していたのか、という問いには以下のように答えた。

「豊田真由子氏の本党ボードメンバー就任につき関係された方を、本党からお伝えすることは致しません。豊田ボードのメディア出演や講演活動等について、サニーサイドアップ様がサポートをされていたことは承知しておりますが、次原悦子氏と当党との間に関わりはございませんし、豊田ボードの本党ボードメンバー就任についても、次原氏は一切関与されておりません」

参院選での出馬要請については以下のように否定した。

「豊田ボードが先の参院選で本党公認審査を受けられた事実はありません。現時点で豊田ボードが国政選挙の公認候補予定者になられている事実はありません」

では、次原氏が豊田氏から受けた「相談」はいったい何だったのか。豊田氏にも取材を申し込んだが、期限までに回答はなかった。

デイリー新潮編集部