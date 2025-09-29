女優の藤原紀香が、２７日のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック 秋の３時間半スペシャル」（午後６時半）でのオフショットを披露した。

２９日までにインスタグラムで「格付けチェック…爆笑の渦だった〜と多くの方から連絡あり “そりゃあのお顔になるわね、もらい泣きした”などなど お優しいお言葉たくさん賜りました 感謝 見てくれた方、お付き合いおおきに」と報告。

「カバー写真の克典さんとは、今度は舞台【忠臣蔵】でご一緒です どんな吉良上野介（きらこうづけのすけ）を演じてくださるのか楽しみでならないので御座います。台本第一校がキター！読みふけります」とつづり、共演の俳優・高橋克典との２ショットやスタジオでの様子をアップした。

この日の紀香はストーレートのボブヘアで、美しさが際立っていた。ネットやフォロワーは「藤原紀香すげ〜綺麗だなぁ」「美しさに驚きました！」「藤原紀香さんめっちゃキレイな」「紀香やっぱキレイ！スタイルめっちゃいい！」「髪切ったの？？！」「素敵過ぎるビジュアル抜群」「ショートボブの紀香さんのかっこいい美しさに見惚れてしまいました」「別人？髪型やメイクのせい？」と沸いていた。