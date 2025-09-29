自民党総裁選挙をめぐり、小泉氏の陣営が、配信動画にほかの候補を中傷するような投稿を陣営関係者に依頼していた問題。総裁選にどれほど影響を与えるのか。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が詳しく解説します。【真相報道バンキシャ！】

桝太一キャスター

「“ステマ”とも指摘されるこの不適切投稿の依頼ですが、実際のところ、総裁選にはどれくらい影響が出そうでしょうか？」

井上幸昌政治部長

「投票権のある自民党員と国会議員への影響を分けて考えていきます」

井上政治部長

「まず、党員です。こちらのカレンダーを見てみますと、党員の方は投票用紙が届いたら、すぐに候補者名を書いて投函する人が多いと言われています。投票用紙は24日の水曜日以降に届いたとみられます」

「この問題が広く知られるようになったのは、翌日25日の木曜日。小泉大臣が陳謝したのは、26日の金曜日です。まさに投票用紙が届いた直後に、この問題が発覚したことになります」

「そして、党員票の締め切りは来週10月3日の金曜日ですが、実質の投票期間は1日水曜日の午前まで。自民党はここまでに投函するよう呼びかけているためです。まだ投票できる日が数日残っている中で、この問題の余波がいまも続いています。となると、一定の影響はやはり避けられないとみています」

桝キャスター

「小泉さんは26日の金曜日に陳謝しましたが、批判が収まってくることはなかったのでしょうか？」

井上政治部長

「一つ参考になるデータがあります。こちらは、問題発覚前の22日から27日までに、Xで『小泉さん』と『ステマ』の2つのワードが一緒に書かれた投稿の数を日ごとに示したグラフです。『不適切投稿の依頼』が広く知られた25日木曜日から投稿が一気に増え、26日、27日と高止まりの状況となっています」

桝キャスター

「小泉さんが陳謝したのは26日の金曜日ですが、翌日27日の土曜日になっても38万件と、インターネット上ではまだ収まる気配はないですね」

井上政治部長

「もう一つ、こちらは、その投稿の内容をAIで判定した円グラフです。半数以上がネガティブな内容の投稿でした。匿名で気軽に投稿できるXの特性もあるんでしょうが、否定的な見解が拡散しているといえます。こうしたXでの声が、どの程度党員にも影響しているか注目されます」

桝キャスター

「国会議員票への影響は出るんでしょうか？」

井上政治部長

「すでに小泉さん支持を固めている議員が離れていくようなことは起きていないようですが、投票先を決めていない議員への影響や、各陣営の戦略や勢いに影響が出てくることも想定されます」

「小泉陣営の関係者からは、この問題が起きたことで『今後、SNS戦略が展開しづらくなる』と影響を懸念する声が出ています」

「一方、高市陣営の幹部からは『向こうが崩れていくから、こちらからは何も言わない』というような声も聞こえています。しめしめ、という感じでしょうか」

「こうした状況にある自民党幹部からは、『公明正大、正しさが求められてる改革の時期なのに』と、自民党そのものへのダメージを危惧する声も出ています」

桝キャスター

「これからどんな展開が予想されますか？」

井上政治部長

「日本テレビが25日にお伝えした、党員・党友と答えた方を対象にした電話調査の結果を票数に換算したのがこちら、トップは高市さんになりました」

「これに、日本テレビが支持を固めたと判断した国会議員の数を加えると、小泉さんは合計で152票、高市さんは139票、続いて3位の林さんは98票でした。『まだ決めていない』という人も多く、情勢は変わる可能性がありますが、多くの議員が『小泉さん、高市さんの決選投票になるのでは』というふうに話しています」

「すでに決選投票になった場合を想定した動きも水面下で始まっています。決選投票に進めなさそうな陣営の票をどう取り込むか。ポストをちらつかせながらの生々しいやりとりも聞こえてきています」

（9月28日放送「真相報道バンキシャ！」より）