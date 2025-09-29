「これがッワンチームかぁ。。。」平井亜門、風間俊介＆庄司浩平からのサプライズメッセージに感激「流石のワンチーム」「ほんとに愛されてますね」
俳優の平井亜門（30）が28日、自身のXを更新。同日に誕生日を迎えた平井に、ドラマ『40までにしたい10のこと』で共演した風間俊介（42）と庄司浩平（25）からドラマ公式SNSを通じて誕生日を祝う動画が公開され、驚きと喜びのリアクションを投稿した。
【動画あり】「これがッワンチームかぁ。。。」風間俊介＆庄司浩平からのメッセージ動画に驚く平井亜門の実際の投稿
平井は「え!!!うれしい!!!そしてたまげた 十数時間ぶりに開いたら風間さんの予言通りXが大変なことなっとる!!!!風間さん、庄司くん、素敵な動画ありがとうございます これがッワンチームかぁ。。。」とうれしそうにつづった。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 亜門さんが田中を演じてくださったことで憎めなさが倍増したと思います。流石のワンチーム！」「#ドラマ40までに の田中も亜門くんもほんとに愛されてますねー！」「ぜひ風間さんと庄司さんに千疋屋に連れて行って!!とおねだりされてみてはいかがでしょうか？」「ワンチーム最高」「平井さんの演じた田中がまんま田中で、40までにになくてはならない役でした！これからもご活躍楽しみにしてます〜！」「撮影中のハピバは聞いたことあるけど、撮影だけじゃなく放送も終わってるのに2人からハピバを祝ってもらえるのは幸せ者ですね」などの声や、祝福コメントが多数寄せられている。
