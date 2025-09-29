韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、固い絆で結ばれていたチョン・サンヒョン（18歳）とチェ・リブ（21歳）の別れに悲しみの声が殺到した。

【映像】イケメン練習生の表情が一瞬で崩れ…残酷すぎる瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「一緒にデビューしたい」と願うも…

番組の中で「plot twist」や「Sugar HIGH」でチームを共にし、“チュチュズ”のコンビ名でファンから親しまれるほど仲がいい2人。一緒にデビューすることを願っていた2人のうち、まずは7位としてサンヒョンの名前が呼ばれ、デビューが確定した。

練習生たちから祝福を受け、ゆっくりと花道を歩いていくサンヒョン。人懐っこい雰囲気で人気を博す彼は、涙を流しながら「全く予想していませんでした。なんと言えばいいのか…言葉に詰まりますが…」とゆっくり言葉を紡ぐ。そして「未熟な僕のことを応援してくださる皆さん、いつも感謝しています。この瞬間を決して忘れません。これからも前を向いて前進していきます。ありがとうございました」と深く礼をした。

また8人のデビューメンバーの中で最初に名前を呼ばれたサンヒョンは、仲間へ掛けたい言葉を問われると「全員デビューしてほしいですが、中でも1人だけ選ぶとしたら…僕はリブさんとぜひ一緒にデビューしたいです」とリブへの熱い思いを語り、これを聞いたリブは涙を流しながらうなだれた。

「サンヒョンとの約束を果たせなくて本当にごめんなさい」

その後デビューメンバー発表が進んでいくも、リブの名前は呼ばれず、最後の8位候補3人のうち1人として、リブの顔がカメラに捉えられる。しかしリブは10位となり、惜しくも脱落となった。リブの順位が発表されると、サンヒョンは頭を垂れて悲しみに暮れ、嗚咽。リブは自分の運命を受け入れたように微笑み、周囲の練習生たちもハグで彼を励ます。

そしてリブは「僕はこれまで未熟なところがたくさんありましたが、それでもいつも全力で応援してくださり、10位という座をキープさせてくださって本当にありがとうございます。この4ヶ月間、僕は本当に幸せでした。感謝しています。残念ながらここでデビューは叶いませんでしたが…まずはすみませんとお伝えしたいです」とスピーチ。気丈に話していたが、「そして、サンヒョンとの約束を果たせなくて本当にごめんなさい」とサンヒョンへの言葉を伝えると、堪えきれず涙を流してしまう。しかし最後は「僕はこれからもずっと、皆さんに会えるチャンスがあると信じています」と、未来を見据えた言葉で締め括った。

悲痛な2人の運命に、視聴者からは「かわいそうすぎる」「本当つらい」「引き裂かれそう」「叫びたい」「謝らないで」「何も悪くない」と、応援の声が多数寄せられた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）