弁護士の猿田佐世氏（48）が29日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。月曜コメンテーターにレギュラーとして初登場した。

29日から番組10周年を記念してスタジオセットをリニューアル。この日から、これまでも不定期で番組出演をしていた猿田氏を月曜新レギュラーとして迎え入れた。MC羽鳥慎一から「これから毎週ということでよろしくお願いします。大丈夫ですか、両サイド」と石原良純と元テレビ朝日社員の玉川徹氏に挟まれた座席位置について確認をとられた。

猿田氏はポニーテールで結んだ髪を左右に振りながら「頑張ります」と短くあいさつして「ハハハ」と笑った。石原はテーブルのセットが正面に波立ったカットに注目して「デスクが湾曲してるんだよ。狭間にいるみたい」と話した。猿田氏は「背が低いですからね」とセットに隠れそうであることを冗談めいて答えた。

羽鳥は「猿田さん、波間に沈まないようにね。助けますから」と“救助”をほのめかし、猿田氏は「大丈夫です」と気丈に返した。

猿田氏は早大法学部卒。シンクタンク「新外交イニシアティブ（ND）」の代表で、日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ。