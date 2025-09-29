【「魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。」2巻】 9月29日発売 価格：880円

ヒーローズは河田雄志氏と行徒氏によるマンガ「魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。」2巻を9月29日に発売した。価格は880円。

本作はさいたまに出現した魔王を「日本のおいしいもの」でもてなすの"おもてなしファンタジー"。現在「コミプレ-Comiplex-」にて連載が行なわれている。

2巻の発売を記念して、書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店にて発売記念フェアを実施。色紙の展示や河田雄志氏・行徒氏の直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードを配布する。

また、応援書店にて購入者限定特典も配布される。

【「『魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。」2巻あらすじ】

さいたまにかぶりつけ!!

さいたまに出現した魔王様。世界を破滅させるほどの力に対抗できる唯一の武器「日本のおいしいもの」で、魔王様をもてなしていた人類だったが、杜の都・仙台に第2の魔王が現れて――!?

唯一無二の"おもてなしファンタジー"、

緊迫！満腹！の第二幕!!

