前B1川崎のアリゼ・ジョンソンがNBAウルブズのキャンプ参加…契約条件は非公開

NBAのミネソタ・ティンバーウルブズは9月29日（現地時間28日）、2025－26シーズンのトレーニングキャンプに参加するメンバーを発表。昨シーズンB1の川崎ブレイブサンダースでプレーしたアリゼ・ジョンソンが名を連ねた。

アメリカ出身で現在29歳のジョンソンは、206センチ98キロのパワーフォワード。ミズーリ州立大学から2018年のNBAドラフト2巡目（全体50位）でインディアナ・ペイサーズから指名を受けると、ブルックリン・ネッツ、シカゴ・ブルズ、ワシントン・ウィザーズ、ニューオーリンズ・ペリカンズ、サンアントニオ・スパーズ、とNBAキャリア5シーズンの間に6チームを渡り歩いた。NBA通算では76試合に出場し、1試合平均2.5得点3.0リバウンド0.4アシストを記録した。

昨シーズンは川崎ブレイブサンダースの一員として、B1リーグ戦全60試合に出場し、1試合平均12.7得点9.0リバウンド4.2アシストをマークした。自身の誕生日の翌日にあたる4月23日のシーホース三河戦では、28得点20リバウンドの驚異的なパフォーマンスも披露した。

なお、ウルブズはジョンソンとの契約条件は「非公開」とリリース。B1経験を経て再びNBAの舞台に復帰するのか、今後の動向にも注目だ。



the roster is set. 🐺 pic.twitter.com/qCFy0LCV4s

- Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 28, 2025

【動画】川崎のアリゼ・ジョンソンが活躍を見せた4月23日の三河戦ハイライト映像