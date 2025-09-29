【9月29日〜10月5日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年9/29〜2025年10/5の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年9/29〜2025年10/5のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は金運に恵まれている時期。あなたの財テクが豊かさにつながるでしょう。ネットや本で節約術を学んだり、今ある資産を運用する方法などを調べてみるとよさそう。できることから始めるだけでも家計をプラスにできます。
収入が上がるようなことはなさそうですが、今週は財テクにツキがありそうです。投資などに詳しい人に話を聞いてみるといいでしょう。成功者のまねをすれば、一獲千金も夢ではなさそうです。ただし、本物の成功者でなければうまくいきませんから注意してください。インターネットなどの情報を鵜呑みにすると、痛手を受ける可能性があります。その危険性をちゃんと理解した上で、あなたに合った方法を探しましょう。
＜仕事運＞
指示されなくても自分がやるべきことをテキパキこなすことができるでしょう。今週は仕事が面白くなりそうです。あなたと同じ仕事をして大成功した人との出会いがある可能性があり、その人との出会いによってあなたの仕事への考えが変わるでしょう。眠っていた才能も引き出されそうですから、意欲的に仕事に向き合うことが大事です。嫌な仕事は逃げずに向かっていくほうがうまくいくでしょう。かなり良い運気ですから、実力を発揮するつもりでぶつかっていくことが大事です。
ラッキー食材▶マカロニ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はお金に余裕ができる時期。家計から浮いたお金が出るかもしれませんね。そのため、多少は好きなことにお金を使っても大丈夫ですが、常識の範囲内にとどめておいて。そうすれば、またお金に余裕が生まれて豊かになれるでしょう。
＜金運＞
今週は決して金運上々というわけではないのですが、少ない予算の中からでも自分のための投資をすると良さそうです。たとえば専門書を買ったり、勉強を始めるために教室に通うなどの投資をすれば、むしろ金運がアップするでしょう。「お金がないから」という理由で学ぶことを諦めるのはナンセンスです。学びはむしろ金運を上げ、運気自体を上げてくれるものなのです。特に今週は小さな一歩が人生に良い影響を与えるときですから、是非わずかでも自己投資をしてください。
＜仕事運＞
もう隠れていることはできません。今週はリーダーとしてみんなを引っ張っていく覚悟を決めてください。あなたの力が職場に必要になるときが来たのです。ですから周りの人が何も言わなくても、自分からリーダーとして名乗りを上げましょう。周囲はそれを待っているのです。上司や同僚からの評価がぐんぐん上がるときですから、遠慮はいりません。あなたの指示でみんなが動き、仕事が成功する…そんな仕事運です。
ラッキー食材▶オレンジ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はスピリチュアルなことに縁がある時期。隙間時間にでもネットなどで情報を集めてみましょう。そうすれば、あなたの直感が冴え渡り、出かけた先で欲しかった物が買えるなどの幸運に恵まれます。自分のひらめきを信じてみて。
＜金運＞
運気は悪いものの、今週はこれまでの努力が報われ、収入がアップする可能性があります。もしくは感謝のプレゼントなどがもらえるでしょう。あなたのやってきたことが、形になって返ってくるときなのです。そういう意味では金運はとても良いときですが、一方で人間関係によるトラブルが発生しそうなときですので、慎重な行動が必要。お金に関することを人任せにしてしまったり、儲け話を鵜呑みにしてしまったりすると、痛い目に合いますので要注意です！
＜仕事運＞
直感が冴えて、仕事に間違いがなくなります。今週はあなたの鋭い判断力が評価され、昇進する可能性があります。過去の事例を現在の仕事にうまく落とし込み、最善の判断ができるときです。ただ、職場の人間関係は悪化する可能性があるので、注意しておきましょう。あなたの仕事を邪魔する人が現れたときは、速やかに上司に相談してください。下手に相手にすると、足元をすくわれてしまいます。毅然とした態度でいることで、運気をキープできるでしょう。
ラッキー食材▶玉ねぎ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
この期間はあなたの中にユーモアな考えが生まれるでしょう。いつもとは違うレシピで料理を作りたくなるなど、独自の方法で家事をこなせるようになる時期です。効率的に家事を終わらせる方法が見つかったら人に教えると喜ばれますよ。
＜金運＞
お金に無頓着になりそうです。今週はほしいと思ったら我慢できなくなるでしょう。手元にお金がなくても、カードで買ってしまいそうです。後先考えずに使ってしまうため、後々そのしわ寄せがくることになるでしょう。そうならないためには、無用なショッピングは避けることが大事です。「見るだけ」と言いながらお店に入ると、予定外の大きな買い物をしてしまう可能性があります。自制心を持つ努力が必要なときだと言えるでしょう。
＜仕事運＞
仕事の実力よりも、トークで一目置かれるときです。相手が望んでいることを瞬時に判断し、絶妙なタイミングで交渉を進めていくことができるでしょう。ただ、仕事の内容が伴わなければ結果的に信頼されません。今週は意識して仕事の内容を充実させる努力をしましょう。そうすれば、やりたかった仕事ができる可能性があります。とんとん拍子に話が進みやすいときなだけに、いい加減なことをしないことが大事なのです。
ラッキー食材▶まいたけ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はフリマに縁がある時期。思いがけない掘り出し物に出会えるかもしれません。欲しかったけどあきらめていた物や、定価では高くて手が届かないような物を買えるチャンスが訪れそう。隙間時間にチェックする習慣を身につけて。
＜金運＞
収入自体が上がるような運気ではありませんが、何かと小さなお得がありそうなときです。特にフリーマーケットに出かけると、掘り出し物を手に入れることができるでしょう。今週は買い物で得をする運気のようです。ですからほしいものがあるときは、デパートなどに行く前に、インターネットのオークションサイトを覗いたり、フリーマーケットやリサイクルショップを覗くようにするといいでしょう。かなりお金を浮かせることができるようです。
＜仕事運＞
ライバルのことが気にならなくなりそうです。そのため、自分の仕事ができるでしょう。ただ、自分の仕事をしっかりするのはいいのですが、周囲とのバランスに無頓着になりそうです。スタンドプレイではどんなに結果を出せたとしても、職場で必要な存在になれないので注意してください。仕事へのプレッシャーを感じやすいときですが、そういうときこそ、仲間に相談して一緒に乗り越えることが大事なのです。その結果、仕事運が高まるでしょう。
ラッキー食材▶かぼちゃ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は先行投資をすると嬉しい結果を得られます。欲しかった家電製品などを購入するにも最適の時期。少し大きな買い物になったとしても、長年役に立つかもしれません。家族と相談して決めると、よりよい買い物ができるでしょう。
＜金運＞
今週は先行投資で儲けることができそうです。株などを買うのもいいのですが、人気が出そうな品物を買っておくのもいいでしょう。後々価値が出てくるものが手に入るかもしれません。ただ日々の生活面では節約を心掛けたほうがいいでしょう。決して金運に恵まれないときではないのですが、贅沢をすればピンチになり、先行投資の運気も下がってしまうのです。メリハリをつけて生活をすることで、金運をアップさせられるでしょう。
＜仕事運＞
今やっている仕事に対してもっと強気になったほうが良さそうです。今週は強気で攻めることで、あなたの思い通りの成果を上げられるでしょう。そのためには自分がみんなを引っ張って行くのだという気持ちを持つことが大事です。責任感と強い意志があれば、困難な仕事を成功に導くことができるでしょう。ただし自分の力を過信してはいけません。新しい展開を迎えたときには、一度立ち止まって考えることが大事です。
ラッキー食材▶もち
■◆2025年9/29〜2025年10/5のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はくつろぎの時間を作ることで運気が上がります。忙しい中でも隙間時間を見つけて、自分の体を休めるようにして。そうすれば効率が上がって早く家事を済ませられるようになりそう。少しずつ時間的余裕が増えるでしょう。
＜金運＞
大金が舞い込むことはありませんが、ちょっとした副収入がありそうです。身近でアルバイトを探していたり、身内から頼まれごとをしてお小遣いがもらえるような運気です。ただだからと言って散財すると、あっという間にピンチになるので注意しましょう。なかなかイメージするような豊かな暮らしができないと落ち込むかもしれませんが、どうすれば収入がアップするかをちゃんと考えることが今週の課題なのです。
＜仕事運＞
やりたい仕事と現実の仕事のギャップに気持ちがついていかなくなる可能性があります。ですが今週は目の前にある仕事にしっかり向き合い、きちんとこなすことが何よりも大事なのです。忍耐の先に夢が叶う日が待っていることを忘れず、ひたむきに努力しましょう。投げやりな気持ちになりそうなときですが、ここで耐えれば、光が差してくるのです。この一週間は不満を言わずに、笑顔で与えられた仕事をこなすことが何よりも大事でしょう。
ラッキー食材▶オクラ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族との関係に注意。余計な一言で家族を傷つけてしまう可能性があります。わがままになりやすい時期でもあるので、大切な人を振り回してしまうことも。相手の気持ちを考えながら動いて。少しの気づかいでトラブルは防げます。
＜金運＞
何も考えずに大きな買い物をしてしまいそうな一週間です。少しストレスが溜まっているようですから、買い物には注意しましょう。ほしいものがないのに、お店をぶらぶらしていると、予定外の買い物をしてしまいそうです。しかもお店の人に乗せられて、多額のローンを組んでしまう可能性もあります。日々は節約できているのに、突然散財してしまうような運気なのです。そのような事態を避けるには、不要な外出を避けることが大事でしょう。
＜仕事運＞
周囲との協力関係がスムーズにいかなくなりそうです。今週のあなたはスタンドプレイが目立つようになるでしょう。自分が正しいという気持ちが強くなり、人の意見を受け入れられなくなりそうです。独立心が強くなるため、誰にも相談せずに勝手に仕事を進めたりしてしまうこともあるでしょう。ですがそうなるとますます状況が悪化してしまいます。「報連相」を忘れず、協調性を持って仕事をするようにしてください。
ラッキー食材▶枝豆
■◆2025年9/29〜2025年10/5のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたが慎重な姿勢になってしまうとき。ときに考え過ぎてしまうかもしれません。ご飯のメニューが決まらなかったり、買い物に行って長時間悩んでしまう可能性も。そんなときは少しだけ時間を置くとよいアイデアが浮かびます。
＜金運＞
出たり入ったり激しい一週間になりそうです。金運はあまり安定しているとは言えないでしょう。思いがけない出費があるときなのですが、なぜかピンチになると臨時収入もありそうです。ただ臨時収入があっても浪費しないようにしてください。今週はいつも通りの生活を心掛け、軽はずみな買い物は控えたほうが良さそうです。そうでなくても特別な出費があるときですから、なるべく手元にお金を置いておいたほうがいいでしょう。
＜仕事運＞
これまでやってきた仕事が次のステップに進む可能性があります。上司からの評価が高まり、今までより責任の重い仕事を任されるでしょう。しかもそのとき、あなたは自信を持って引き受けられるのです。今週は自分の決断に手ごたえを感じられることが多く、自信が持てるようになるでしょう。周囲からも頼りにされるようになり、本来の能力も引き出されそうです。だからこそ、全力で仕事に取り組みましょう。満足できる結果が得られます。
ラッキー食材▶バナナ
■◆2025年9/29〜2025年10/5のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は家事などを適当に済ませてしまいがち。しかし、この時期はそれでも大丈夫なので、あまり深く考えずに過ごしましょう。むしろ「サクッと終わらせて楽をする」くらいの気持ちでいれば、あらゆることを上手にこなせます。
＜金運＞
ほしいものを買うより、お金に余裕があるならば自分への投資として使いましょう。たとえば、服を買うより本を買ったほうが、今週は運気が高まります。もし将来やりたいことがあるならば、そのための貯金をスタートさせるのにも向いているときです。今週始めた貯金は、面白いように貯まっていくでしょう。お金を使うとき頭の中で費用対効果を考えて使えば、今後必要な金銭感覚が養われそうです。
＜仕事運＞
今週は自分の仕事を完璧にこなすつもりでいると、仕事がうまくいきそうです。そのためにしっかりと計画を立て、戦略的に動くことが大事でしょう。周りの仕事ぶりに惑わされず、あなたはあなたのペースで仕事をするようにしてください。そうすればあなたの持つ能力がおおいに発揮されるでしょう。職場の人間関係が良好なときです。さわやかさが高評価につながりますから、意識してください。
ラッキー食材▶大根
■◆2025年9/29〜2025年10/5のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は友達や知り合いから儲け話を持ちかけられるかもしれません。家計の足しになるならと思わず乗ってしまいたくなったとしても、本当に大丈夫なのか注意を払って。少しでもリスクがあると感じた場合はきちんと断るのが賢明です。
＜金運＞
儲け話が舞い込む可能性が高くなっていますが、今週、この手の話には注意が必要です。特に「絶対に安全」と言う話には大きな落とし穴があると思っておきましょう。気分が不安定なぶん、金運も不安定なときです。買い物でストレス発散をしてしまう可能性も高くなりますから、よく注意しておくことが大事でしょう。落ち込んでいるときにはショッピングに出かけるより、おいしいものを食べるほうが良さそうです。
＜仕事運＞
怪しい取引に気づくのが遅れそうです。今週は仕事に対しての集中力に欠けるため、普段はしないようなミスをしやすくなるでしょう。特に仕事に不満があるときには、注意が必要です。あなたに同情したふりをして、転職を勧めてくるような人には気をつけましょう。もしくは、今の状況を一発逆転できるというおいしい話にも乗ってはいけません。今週はあなたの心の隙につけこむ輩が寄ってきやすくなっています。気を引き締めておきましょう。
ラッキー食材▶さば
■◆2025年9/29〜2025年10/5のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は買い物に注意が必要。何気なく立ち寄った先で欲しい物ができて衝動買いする可能性が高まっています。この時期に即決すると、後から悔やんでしまいそう。その場で決めるのではなく、一旦保留にしてゆっくり考えてみて。
＜金運＞
誘いに全部乗っていたら、あっという間にお財布がピンチになりそうです。今週のあなたは誘いを断ることができなくなるため、金運もあまり良いとは言えないでしょう。お財布の中身と相談しながら、ちゃんと選ぶことが大事です。買い物に行くときも、お財布にお金が入っていると、つい余計なものまで買ってしまいそうです。無駄遣いしやすくなりますから、必要最低限のお金しか持ち歩かないことが大事です。
＜仕事運＞
仕事を最後までやり遂げることが難しくなるときです。今週は途中で仕事を放りだして、周囲に迷惑をかけてしまう可能性があるでしょう。もし仕事が辛いと感じることがあったら、すぐに周囲に相談してください。無理をすると途中で無責任な行動を取ってしまいそうです。そうなると、これまでの努力が水の泡になってしまいます。ですから辛いときはひとりで抱え込まず、周囲の助けを借りましょう。そうすれば信頼を損なう心配はありません。
ラッキー食材▶さば缶
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
