Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。9月27・28日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されたオーイシマサヨシのワンマンライブ『オーイシSSA オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ』に参戦したことを報告した。

■佐久間大介「最高すぎた」オーイシマサヨシのワンマンライブ参戦を報告。ペンライト＆グッズで“最強装備”

佐久間は「最高すぎた、、、まじで、、、佐久間の笑顔が守られました、、でも普通に泣きましたw」と熱い思いを綴り、「オーイシさん大好きだ」とオーイシへの愛をあふれる言葉で表現。

投稿には、ペンライトを掲げて笑顔を見せる自撮りショットも。ライブグッズのニット帽をかぶり、TシャツにロンTを重ね、手首にはオーイシの顔写真がプリントされたヘアゴムを2種類つけており、「これは最強装備の佐久間」と、全力でライブを楽しむ“推し活”スタイルを披露した。

ファンからは「推しを全力で推す佐久間くん最高！」「オーイシさんとの絆も素敵」「本当に楽しそうで癒される」「何回見ても推しのビジュがえぐい」「オタクフル装備でもめっちゃカッコイイってどういうこと」「儚げなお顔してるのがとんでもなく刺さる」「全身オーイシさん纏ってるの最高すぎる」などの声が寄せられている。

■オーイシマサヨシが佐久間大介に楽曲提供した「守りたい、その笑顔」MVは1500万回再生を突破！

■佐久間大介「守りたい、その笑顔」MVオフショット

