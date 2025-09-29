

「これからの時代はインフルエンサーだ！」と飛びついたものの、コストだけかかってあまり効果がなかった……という企業も少なくないのでは。さまざまなマーケティング活動に取り組んできた吉澤健仁氏は「ひと口にインフルエンサーと言っても実にさまざま。ワークマンは同社に最適なインフルエンサーを起用することで急速に拡大したいい例だ」と言います。吉澤氏に、インフルエンサーを選ぶ際のポイントについて解説してもらいます。

※本稿は『お金をかけずに売れる仕組み大全』から一部抜粋・再構成したものです。

企業がインフルエンサーを起用するメリット

現代は成熟した消費社会です。企業が自社の商品を「こんなにいいですよ」とアピールしても、消費者は「どうせ宣伝でしょ」という冷めた受けとめ方をしがちです。

その点、インフルエンサーはユーザー目線から客観的にもの申す存在なので、その人たちが勧めるものは消費者の心を動かす力がある。宣伝よりも効果がある。しかもインフルエンサーは特定の分野で信頼を得ているので、そのターゲット層への訴求力は抜群です。

こういう現実があるので、企業はインフルエンサーに自社の商品やサービスを紹介してもらいたい、と考えるようになりました。

発信力のあるその立場を活かして自社のPRに力を貸してもらい、消費者に影響を及ぼしてもらおう、というのが「インフルエンサーマーケティング」なのです。

企業と協力することは、インフルエンサーにとってもメリットがあります。つまり、企業にとってもインフルエンサーにとってもチャンスになる、というわけです。

フォロワー数が多ければいいわけではない

ひと口にインフルエンサーと言っても、知名度、影響力の大きさ、フォロワー数はさまざまです。フォロワー100万人以上の人もいれば、1000人以下の人もいます。その影響力の大きさによって、次のように呼び分けられています。

・トップインフルエンサー （フォロワー数：100万人以上）

・マクロインフルエンサー （フォロワー数：数十万人）

・マイクロインフルエンサー （フォロワー数：数万人）

・ナノインフルエンサー （フォロワー数：数千人）

フォロワーの多い人はそれだけ影響力が大きいことは間違いありません。ただし、フォロワー数が多ければ多いほどいいというものでもありません。

「トップインフルエンサー」は、社会的知名度の非常に高い人、いわゆる有名人が多いです。フォロワー数も圧倒的に多く、影響力はとても大きいです。けれども、有名すぎるがために、その人に対する親近感や共感は湧きにくいのです。つまり、なんとなく興味本位でフォローしているような人もとても多いのです。ですから、トップインフルエンサーのアカウントは、実際にはエンゲージメント率は低いことが多いのです。

一方、「ナノインフルエンサー」は、フォロワー数はかなり限られています。母数は少ないですが、身近な存在としてフォロワーとの関係性が築けていることが強く、狭いコミュニティ内での影響力はかなり強い。そのため、フォロワーの反応がよい、エンゲージメント率が高いという特徴があります。人数は少なくても、しっかりと影響が出やすい。あるターゲット層に向けて濃いアプローチができる、ということになります。

中間である「マクロインフルエンサー」や「マイクロインフルエンサー」は、トップインフルエンサーほど世の中の知名度はないけれども、特定のジャンルにおいて強い影響力を持ってSNS上で活躍している人たちです。

とくに、ファッション、ビューティ、フィットネス、グルメ、旅行といった分野はインフルエンサーの影響がマーケティングに大きく関係しやすい領域です。中には、ファンにとってカリスマ的な存在のような人もいます。

要は、そのインフルエンサーがどんな分野でどのくらい影響力を持っているかを個別に分析してみないとわからない。「フォロワー数の多さ」だけが判断の基準ではないということです。

インフルエンサーを選ぶときのポイント

インフルエンサーに力を借りたいとき、どうやって選んだらいいのかについても触れておきましょう。

インフルエンサーを探すには、3つの方法があります。

自分たちでSNSをリサーチして、直接見つける

インフルエンサープラットフォームで検索する

キャスティング会社に紹介してもらう

プラットフォームで探すにしても、キャスティング会社に頼むにしても、それなりの費用がかかります。その点、自分たちで直接見つけることができればコストを抑えることができます。

とくに初めてインフルエンサーに協力を頼む場合、相手がどんなインフルエンサーなのかを実際に知った上で、じかにコミュニケーションを重ねられるほうが認識のズレが起きにくいです。最初は自分たちで見つけて、自分たちで交渉してみることをおすすめします。

どんなインフルエンサーが合うかは、以下のような点に注意するといいでしょう。

◎自社の商品やブランディングと親和性があるか

起用するインフルエンサーが「自社のイメージに合っているか」、そして「訴求したいターゲット層に支持されているか」といった視点で、自社や商品・サービスとの親和性を確認することはとても重要です。どんなに影響力を持つインフルエンサーでも、このベクトルがズレているとよい結果につながりません。

相性を知るには、「投稿内容が自社の求めるクオリティに見合っているか」も大事です。

また、「フォロワー属性（年齢層、性別、興味・関心など）」も確認しておきたいところです。

◎フォロワーとの関係性はどうか

「フォロワー数の多さ」だけで判断しないほうがいいことは、前述の説明でもわかったと思います。むしろフォロワーとどういった距離感どういう関係性を築いているかを確認することが大事です。

多くの人から憧れられているインフルエンサーがいいのか、親近感があってフォロワーとコミュニケーションができているインフルエンサーがいいのか。エンゲージメント率が高いインフルエンサーのほうが、より効果的にターゲット層にリーチすることができます。

◎普段の投稿のエンゲージメントは？

インフルエンサーが普段行っている投稿についても、どれだけのエンゲージメント率なのかは、しっかりと見ておきたいところです。過去のPR投稿よりも、普段の投稿のほうが、参考になる場合が多いです。

こうした点を考慮して、力になってくれそうな相性のいいインフルエンサー探しをしてみてください。

どんなことをインフルエンサーに依頼するか

前項ではインフルエンサーに協力してもらうことの効果や、どういう基準で選んだらいいかを述べました。ここでは、実際にどんなことをやってもらうといいかを紹介します。

インフルエンサーにやってもらう施策には次のようなものがあります。

．フティング

自社の商品をインフルエンサーに提供し、その感想を自身のSNSアカウントで発信してもらう手法です。商品だけでなく、ジムやエステなどの無料体験、アプリやオンラインレッスンの利用などの提供もあります。

そのインフルエンサーの知識や情報量、コメント力、信頼性を活かすことで、商品やサービスの魅力を宣伝くさくなく紹介できます。

現場レポートやイベントへの参加

インフルエンサーに店舗・イベント・観光地などを訪問してもらい、現場のレポートを発信してもらう。あるいは、イベントに招いてゲストとして出演してもらうものです。

そのインフルエンサーが現場で評価した事物がフォロワーの関心事となり、集客効果が高まります。

例えば、化粧品の新商品発表イベントにコスメ系のインフルエンサーが何人も参加していると、それだけでPRになりますし、イベント自体の集客も増えます。

コラボレーション、商品監修

インフルエンサーとブランドが共同で商品を開発するコラボ企画や、インフルエンサーの知識やセンスを活かして商品の監修をしてもらう方法です。

多くのフォロワーを抱えるインフルエンサーは、最新のトレンドやフォロワーが欲しいものを理解しています。ターゲット層に響きそうなコラボレーション商品の企画や、監修などを依頼して、ブランドや商品の認知度アップや売上につなげることができます。

ぅ薀ぅ屮灰沺璽

ライブ配信で活用して、配信者が商品をおすすめして販売する手法です。視聴者は配信者とリアルタイムでコミュニケーションすることができます。例えば、質問にその場で回答してもらえて疑問や不安が解消されるなど、ライブ配信ならではの臨場感や親近感があり、購買につながりやすいという特徴があります。

ゥ▲鵐丱汽澄悉任

「アンバサダー」とは、ある程度の期間にわたってパートナーシップを結び、その企業やブランドの顔としてPR活動に携わってもらう方法です。

イベントやキャンペーンなど、さまざまなPR活動を通じて、ブランドの魅力発信を依頼します。短期、単発でインフルエンサーを起用する場合と異なり、長期的なプロモーション戦略を組むことができます。

インフルエンサーに依頼する際の注意点

◎その人の持ち味を尊重する

インフルエンサーに依頼する際、注意したほうがよい点があります。それは「ルールで固めすぎない」「依頼のポイントを絞る」ということ。

よくありがちなのが、一度の投稿や発信で「あれも伝えてほしい」「この情報も入れておいてほしい」と企業からのリクエストが多くなりすぎてしまうケースです。

注文が多すぎると、インフルエンサーの自由度が狭められて、自然な投稿や発信ができなくなってしまいます。フォロワーは常にそのインフルエンサーの動向を見続けてきていますから、違和感にも敏感です。“やらせ”臭があったりすると、すぐに嗅ぎ取ることができます。

厳守してほしいことの擦り合わせなどは必要かもしれませんが、注文はあまりつけないことです。あれこれ注文をつけすぎて、そのインフルエンサーのよさが損なわれてしまわないように気をつけましょう。

多くの人から信頼を獲得してきたインフルエンサーのクリエイティビティ（創造性、独創力）を尊重して、できるだけ本人らしい自由な発信をしてもらうことが、発信の効果を最大化させることにつながります。

YouTuberがワークマン社の社外取締役に就任

＜具体例 ワークマン＞

相性が合い、信頼でき、PR効果も絶大なインフルエンサーがいたら、一度だけでなく何度もコラボしたくなります。

そんなところから、いいインフルエンサーとアンバサダーとして契約したり、あるいは自社のスタッフとして採用してしまうという企業もあります。

ワークマンは、作業服専門の企業から一般向け高機能・低価格カジュアル、アウトドア、スポーツウェアへと展開を図るにあたり、SNS戦略に力を入れました。とくに、有名ブロガー、YouTuberに自社商品を紹介してもらうことで、急速に拡大できた面がありました。

そうした実績のもと、自社製品を愛用して自発的にネットで情報発信してくれる人をアンバサダーに任命、2019年から本格的な「アンバサダー･マーケティング」を推し進めてきました。発売前の新商品を提供して使用してみてもらったり、ユーザー目線からのアドバイスという形で商品開発に参加してもらったりしたのです。





現在、ワークマンの公式アンバサダーは約50人（2025年3月7日時点）。各SNSでの総フォロワー数は約920万人に上ります。

中でも有名なのが、YouTube「サリーチャンネル」などで知られる浜屋理沙さんです。キャンプ用品などを紹介するYouTuberとして活躍、またワークマン製品の愛用者として新商品を次々に紹介、2018年からワークマンのアンバサダーとしてヒットのきっかけに尽力してきた功労者でもあります。そんな功績が買われて、23年6月、ワークマン社の社外取締役に就任しました。

もともとそんなにフォロワーが多いわけではありませんでしたが、熱量が高く、発信力があり、ユーザー目線からの透徹した視線が評価されたようです。

こういう形の起用例が、今後増えてくるのではないでしょうか。

