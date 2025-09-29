サンワサプライ株式会社は、片手で持ち運びができる軽量・コンパクトなポータブル電源「700-BTL057」を9月26日（金）に発売した。直販価格は2万7,800円。

6万mAh（192Wh）の大容量バッテリーを搭載しつつ、300Wの出力に対応。重量は約2.5kgで、持ち運びやすさを重視したポータブル電源。

USBポートは、最大45W出力のUSB Type-Cを1ポート、最大18W対応のUSB Type-Aを2ポート搭載。12V機器の充電が可能なDCポートも搭載する。

前面には、バッテリー残量や出力状況が分かる液晶ディスプレイを搭載するほか、アウトドアや緊急時の明かりとしても活用できるLEDライトを内蔵する。

過充電や過放電からバッテリーを保護するBMS（バッテリーマネジメントシステム）や異常発熱から保護する過熱保護機能なども搭載した。

充電用アクセサリーとして、コンセントから充電するための専用AC電源コード（約1.2m）と、シガーソケットから充電するためのシガープラグアダプタ（約1.5m）が付属する。

充電時間は、コンセントからは約4時間、シガーソケット経由だと約5.5時間としている。

バッテリー容量：60,000mAh（192Wh） 出力ポート：AC×2（300W）、USB Type-C×1（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A：最大45W）、USB Type-A×2（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A：最大18W）、DC×1（12V/10A：120W） 充電時間：約4時間（コンセント）、約5.5時間（シガーソケット） 外形寸法：22.2×13×18.4cm 重量：約2.5kg 価格：2万7,800円