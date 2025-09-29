これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上越・中越に大雨・洪水注意報が出ているところがあります。

また、沿岸部には強風・波浪注意報が発表されている地域もあります。



◆29日(月)これからの天気

午後も断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともあり、上・中・下越では夕方にかけて激しく降るところもありそうです。

降水確率は、夕方にかけて各地50%以上と高く、夜にかけても上越市・長岡市・阿賀町・湯沢町では高い確率となっています。



◆29日(月)の予想最高気温

最高気温は、25～30℃の予想です。28日(日)と同じくらいか3～4℃低いところが多いものの、各地とも平年より高いでしょう。

湿度が高いため、蒸し暑く感じられそうです。