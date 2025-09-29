Da-iCE「スターマイン」日本レコード協会（ストリーミング）ダブル・プラチナ認定獲得
Da-iCEの「スターマイン」が、累計ストリーム数2億回を突破し、日本レコード協会2025年8月度ストリーミング「ダブル・プラチナ」作品に認定。「CITRUS」「I wonder」に続き、自身3作目となる「ダブル・プラチナ」認定となった。
■「スターマイン」はDa-iCEの代表曲のひとつ
「スターマイン」は、2022年8月22日にリリースされたシングル「イマ」の収録曲で、メンバーの工藤大輝が作詞・作曲を担当。夜、花火、浴衣を連想させる大人な夏曲となっている。
TikTokでは、“一発じゃ足りないのかい、二発目をおかわりしたい”と数字を散りばめたインパクトの強い、一度聴いたら頭から離れないフレーズが話題に。人気クリエイターやアーティストをはじめとする手振り動画や、ヲタ芸による「スターマインチャレンジ」、親子での「歌ってみた」「踊ってみた」といった様々な動画が投稿され、UGCが急増。各サブスクリプションサービスのチャートにおいても長期でランクインし、ライブでは定番曲になるなど、Da-iCEの代表曲のひとつとなっている。
■Da-iCEのダンスパフォーマンスが堪能できる映像も公開中！
YouTubeには、MV、オフィシャルダンスプラクティス、リリックビデオ、ライブビデオが公開中。今作のコレオグラフは、shoji（s**t kingz）が担当している。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」
■関連リンク
日本レコード協会 ストリーミング認定
Da-iCE「スターマイン」TikTok
Da-iCE OFFICIAL SITE
