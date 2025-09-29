充電器選び、新たな基準。

iPhone 17シリーズはiPhone 16シリーズと比べて充電が高速化。それに伴い、60Wの潜在能力を持つApple（アップル）純正の40W充電アダプタも新登場しました。

iPhone 17に高速充電できる新型40Wアダプタ。潜在能力は60W

このアダプタ、見た目はかわいいんですけど、機器に応じて細かく電圧を調整するSPR AVS（標準電力範囲の可変電圧給電）をサポートする高性能機なので、iPhone 17シリーズの高速充電勝負なら、このアダプタが有利では？

…みたいな憶測もありました。でも、これじゃなきゃダメってことはないみたいよ。

ChargerLABによる検証データによると、iPhone 17 Pro Maxは、サードパーティー製充電器でもおおよそ45W以上の出力があれば、36W以上で充電できています。

iPhone 17 Proでは、35W以上の出力で、28W以上で充電できている感じ。iPhone 17はサードパーティー製充電器も、30Wを超えると27W以上が安定して供給されていました。

45W以上の充電器を買っておけばよさそう

というわけで、どの検証でも出力上位に食い込んでいたAppleの40W充電器は優秀ですが、コスパを重視するならサードパーティー製充電器でも大丈夫。

すべてのモデルをフォローするなら45W以上の充電器があれば、高速充電できそうです。

Photo: 小暮ひさのり

僕も気になって、常用している充電器の1つ「Anker Nano II 45W」で計測してみたところ、39Wを超える高スコアをマーク。

Anker Nano II 45W

Photo: 小暮ひさのり

MacBook Air充電用に持ち歩いている「Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) 」でも39Wを超えています（70Wですから当然ですね）。

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)

ChargerLABでの検証とテスターが違うので、出力W数は参考値となりますが、どちらもほぼ上限の出力でニッコリ。

このモデルに限定せずとも、45W〜60W前後の充電器は各社充実しているので、ポート数、サイズなどを加味して自分の使い方にベストなモデルどうぞ。

Apple 40Wダイナミック電源アダプタ（最大60W対応）

