任期満了に伴う鶴岡市長選挙がきのう告示されました。

【写真を見る】鶴岡市長選挙告示 現職と新人2人による三つ巴の争いに 10月5日投開票（山形）

現職と２人の新人による三つ巴の争いとなります。

鶴岡市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、新人の喜多恒介（きた・こうすけ）さん、現職の皆川治（みなかわ・おさむ）さん、新人の佐藤聡（さとう・さとし）さんの３人です。

無・新 喜多恒介氏「鶴岡生まれ変わるんです。生き生きとした希望ある未来に、消滅してしまう未来から生まれ変わり自分の子ども 孫に誇れるような、そんな鶴岡に今ここで生まれ変わっていくんです。この鶴岡、今、生まれ変わりの選択を迫られています」

無・現 皆川治氏「私はこの実績を訴え、そしてＤＥＷＡビジョンという大きな公約を掲げさせていただきました。市民の皆様の多様性を尊重して政策を力強く訴えて、私はこの鶴岡の２０周年から先の発展を図ってまいります」

無・新 佐藤聡氏「民間の経験を生かして市に新しい活力をもたらす。赤字財政からの脱却。そして市役所からハラスメントをなくす。そういったことをすることによって、鶴岡はますます元気になります。１人１人が輝く鶴岡、そして若者が希望を持って鶴岡に住み続けたい、住んでみたいと思える鶴岡を作ってまいります」

鶴岡市のおととい現在の有権者数は９万９６７８人です。

３つ巴の戦いとなった鶴岡市長選挙は、来月５日に投票と開票が行われます。