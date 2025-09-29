YOSHIKI「健康と美」シリーズ第3弾の生放送決定！テーマは「ドラマー座談会」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本時間2025年10月8日18時より、YOSHIKI CHANNELにて「健康と美」シリーズ第3弾の生放送が決定した。

■Shinya（DIR EN GREY）、ピエール中野（凛として時雨）、SORA（DEZERT）、脊椎外科の専門家である西良浩一（徳島大学教授）が出演

今回のテーマは「ドラマー座談会」。体への大きな負担が伴うドラマーにスポットを当て、第一線で活躍するアーティストと医学界の専門家が、健康と音楽活動の両面について深く語り合う。配信はニコニコチャンネル（日本）および YouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で行われる。

出演は、Shinya（DIR EN GREY）、ピエール中野（凛として時雨）、SORA（DEZERT）、日本屈指のトップドラマーに加え、脊椎外科の専門家である西良浩一（徳島大学教授）。医療の視点を交えながら、アーティストが直面する肉体的・精神的な課題を掘り下げる。なお追加ゲストは後日発表される予定だ。

YOSHIKIは、3度目となる頸椎の手術を経て、8月のディナーショーで術後初となるドラム演奏を披露し、復帰を果たした。そして今回の放送日である10月8日は、その手術からちょうど1年を迎える日となる。復帰後の今だからこそ語れるリアルな経験をもとに、同様に第一線で活動するドラマーたちと「身体と音楽の未来」を語り合う。

■配信情報

YOSHIKI CHANNEL『「健康と美」第３弾 ドラマー座談会』

10/08（水）配信

