県内は、29日(月)夜遅くにかけて大雨となるところがある見込みです。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水などに注意・警戒を呼びかけています。



29日(月)の県内は、大気の状態が非常に不安定になっていて、カミナリを伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。



◆29日(月)に予想される1時間降水量(多いところ)

下越 40mm

中越 40mm

上越 30mm



また、30日(火)午前6時までに予想される24時間降水量は、下越と上越で100mmとなっています。予想より雨雲が発達した場合や停滞した場合は【警報級の大雨】となる可能性があります。



気象台は、29日(月)夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水土砂災害への注意・警戒を呼びかけています。