　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万4990円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4892.52円に対しては97.48円高。出来高は2万3816枚となっている。

　TOPIX先物期近は3136ポイントと前日比32ポイント安、現物終値比5.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44990　　　　　-280　　　 23816
日経225mini 　　　　　　 44985　　　　　-280　　　371073
TOPIX先物 　　　　　　　　3136　　　　　 -32　　　 39523
JPX日経400先物　　　　　 28145　　　　　-310　　　　2566
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-6　　　　1838
東証REIT指数先物　　　　1913.5　　　　 -16.5　　　　 297

株探ニュース