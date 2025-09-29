日経225先物：29日正午＝280円安、4万4990円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万4990円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4892.52円に対しては97.48円高。出来高は2万3816枚となっている。
TOPIX先物期近は3136ポイントと前日比32ポイント安、現物終値比5.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44990 -280 23816
日経225mini 44985 -280 371073
TOPIX先物 3136 -32 39523
JPX日経400先物 28145 -310 2566
グロース指数先物 750 -6 1838
東証REIT指数先物 1913.5 -16.5 297
株探ニュース
