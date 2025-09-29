還暦のデンジャラス・ノッチ、今年2台目の納車を報告 新しい“愛車”をお披露目「カッコイイ」「形も音もすごくいいですね」「似合います」
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。納車を報告した。
【動画】「カッコイイ」「形も音もすごくいいですね」新たな“愛車”を披露するノッチ ※1分ごろ〜
大型二輪の免許を持ち“バイク好き”として知られるノッチが今回購入したのは、ハーレーダビッドソンの『Harley-Davidson 2000 Fatboy』。
バイクについてノッチは「もう25年経ってます。エンジンはね、TC88っていうモデルなんですけどね、エボリューションから次の。なんと、空冷OHVのキャブレター車仕様でございます」「いわゆるこのちょっと前が、あのシュワちゃんの『ターミネーター2』で有名な車両なんですけど、私が気に入ってて」と、新しい“愛車”について説明した。
ノッチの横には妻・佐藤友美さんもおり、ノッチは友美さんに向けバイクの特徴などについて上機嫌で紹介したが、動画の途中で“ある種明かし”が。友美さんにはバイクを購入した事実を伝えていなかったのだ（なお、撮影当日が納車日）。
新しいバイクでツーリングを終えたところで、友美さんに車検証を見せて購入していたことを“告白”すると、友美さんは「え、ちょっと待って！車検証の名義が佐藤望（※ノッチの本名）になっとる！おい、お前！」「還暦をさ、武器にさ、今年買いすぎ！ちょっと！」と怒りモード。それもそのはず、ノッチは今年すでに中古のトヨタ車（『2017’プリウスS 1800cc サーモテクトライムグリーン』）、ゴルフセットを購入している。
笑いながらツッコミを入れてくる友美さんに対し、ノッチは「どんどん自分にこう発破をかけて仕事がんばろうっていう。もう1回、60歳からでもやれるんだぞっていうところを見ていただきたいなと思って。夢があるでしょ！ね！」と素直な気持ちをぶつけ、「皆さんついてきてください！」と呼びかけた。
コメント欄には「ご納車おめでとうございます」「やっぱりノッチさんはハーレーが似合いますね!!」「カッコイイ」「形も音もすごくいいですね」「いつも素敵なご夫婦で」「ノッチさん そろそろ奥さんへのご褒美企画やりましょう」など、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「カッコイイ」「形も音もすごくいいですね」新たな“愛車”を披露するノッチ ※1分ごろ〜
大型二輪の免許を持ち“バイク好き”として知られるノッチが今回購入したのは、ハーレーダビッドソンの『Harley-Davidson 2000 Fatboy』。
バイクについてノッチは「もう25年経ってます。エンジンはね、TC88っていうモデルなんですけどね、エボリューションから次の。なんと、空冷OHVのキャブレター車仕様でございます」「いわゆるこのちょっと前が、あのシュワちゃんの『ターミネーター2』で有名な車両なんですけど、私が気に入ってて」と、新しい“愛車”について説明した。
新しいバイクでツーリングを終えたところで、友美さんに車検証を見せて購入していたことを“告白”すると、友美さんは「え、ちょっと待って！車検証の名義が佐藤望（※ノッチの本名）になっとる！おい、お前！」「還暦をさ、武器にさ、今年買いすぎ！ちょっと！」と怒りモード。それもそのはず、ノッチは今年すでに中古のトヨタ車（『2017’プリウスS 1800cc サーモテクトライムグリーン』）、ゴルフセットを購入している。
笑いながらツッコミを入れてくる友美さんに対し、ノッチは「どんどん自分にこう発破をかけて仕事がんばろうっていう。もう1回、60歳からでもやれるんだぞっていうところを見ていただきたいなと思って。夢があるでしょ！ね！」と素直な気持ちをぶつけ、「皆さんついてきてください！」と呼びかけた。
コメント欄には「ご納車おめでとうございます」「やっぱりノッチさんはハーレーが似合いますね!!」「カッコイイ」「形も音もすごくいいですね」「いつも素敵なご夫婦で」「ノッチさん そろそろ奥さんへのご褒美企画やりましょう」など、さまざまな声が寄せられている。