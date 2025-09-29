秋冬らしい季節感を、人気ショップの別注ボトムス＆靴バッグで取り入れて
まだ暑い日がありますが、ファッション業界は秋冬シーズンに突入しています。季節感だけでなく、特別感もコーディネートに加えるなら、人気ショップが別注した秋冬らしいデザインのアイテムに注目しては？ さらりと取り入れやすいボトムス＆靴バッグに注目します。
【フリークス ストア】ワーク感が魅力！ ビッグシルエットのコーデュロイパンツ
「コード サスペンダー付き ビッグ2タックパンツ」各\9,999【レッドキャップ】
メンズのワークパンツをイメージし、一から【レッドキャップ】とタッグを組んで制作したサスペンダー付きパンツ。スタイリングのアクセントになるビッグシルエットに加え、サスペンダーは垂らしたり、外してベルトのように絞ったり、と様々な楽しみ方ができます。秋らしいカラーリングとコーデュロイが季節感たっぷり。
【ロンハーマン】ストレートシルエットでコーデしやすい。【タナカ】のデニムパンツを色別注
「Straight Jean Trousers」\47,300【タナカ】
【タナカ】のシグネチャーである5ポケットデニムパンツを、落ち着いたブルーで別注。ワイドレッグとやや深めの股上でトップスとのバランスが取りやすく、様々なスタイリングに取り入れやすい1本です。
【シップス】が別注！ 【ウーア】のトートバッグが秋冬ムード漂う素材に
「レオパード トート バッグ」各\6,600【ウーア ✕ シップス】
A4サイズがすっぽり入る使い勝手のいいサイズ感で、毎シーズン【ウーア】で人気のトートバッグをキャッチーなレオパード柄で別注。秋らしい起毛した素材を使用し、気軽に季節感を取り入れられ、コーディネートのポイントになるはず。
【フリークス ストア】秋の装いを格上げする【ハルタ】の別注ビットローファー
「別注 ビットローファー」各\16,500【ハルタ】※2025年9月下旬発売予定
秋のスタイリングに欠かせないビットローファーをスエードとガラスレザーで【ハルタ】に別注。履くごとになじむ牛革を使用し、インソールのブランドロゴは、HARUTA × FREAK'S STOREのダブルネームに。
さりげなくコーディネートに取り入れて、秋スタイルへアップデートしては。
※価格はすべて税込みです