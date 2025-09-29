ドジャースは２８日（日本時間２９日）、今季最終戦となった敵地シアトルでのマリナーズ戦に６―１で快勝。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手（３６）は、シーズン最後の先発登板で６回途中４安打無失点、７奪三振の好投でＭＬＢ通算２２３勝目を挙げるとともに今季１１勝目（２敗）を手にした。

６回先頭のスアレスを空振り三振に仕留めると、アウェーのはずのＴ・モバイルパークがスタンディングオベーションに包まれた。お役御免が決まると、ベンチからマウンドに向かってきたのはロバーツ監督ではなく、３回に２４号２ランを放ち、すでに退いていた盟友のフリーマンだった。

カーショーはフリーマンをはじめバックを守っていた内野陣を抱擁してマウンドを降りると、映画の主人公のような独壇場と化した。周囲３６０度から降り注ぐ拍手と大歓声を一身に浴び、帽子を取って投げキッス。ベンチ前では指揮官とハグを交わし、現役最後のシーズン登板を最高の形で締めくくった。

この試合では大谷翔平投手（３１）が７回にキャリアハイを更新する５５号ソロを叩き込んだ。３０日（同１０月１日）から始まるポストシーズンに向け、スター選手ぞろいのドジャースがこれ以上ないはずみをつけた格好だ。

そうした中、スペインの大手紙「マルカ」（英語版）は「クレイトン・カーショーが大谷翔平ですら届かない記録を残してドジャースに別れを告げる」と報道。この日の犲臾鬮瓩砲眇┐譟崑臙翔平の５５号本塁打でさえも、ドジャースのエースからスポットライトを奪えなかった。カーショーは今季６０本塁打のカル・ローリー、４９本塁打のユジニオ・スアレスという強打者を相手に、５打席で完全支配した（３奪三振含む）」と左腕を大絶賛した。

ドジャースひと筋のカーショーは１８年間で４５５試合（先発４５１試合）に登板し、２２３勝９６敗、防御率２・５３。イニング数は２８５５回１／３にも上り、球団史上最多の３０５２奪三振となった。オールスター戦に１１度出場し、サイ・ヤング賞も３度獲得するなど輝かしい実績と功績が色あせることはない。大谷は比較対象すらほぼいない超一流の投打二刀流。どちらが上も下もないが、カーショーの爛薀硬雖瓩感動的だったことは間違いない。