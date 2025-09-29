多部未華子が見せる非日常への刺激｢GIANNA」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の多部未華子が、ファッション誌｢GIANNA ISSUE16｣（9月29日発売、ナンバーセブン）の表紙を飾った。
【写真】多部未華子、美スタイル際立つバッティング姿
「SEEKING NEW TURN」のテーマとともに、マーヴェラスなピースを纏った多部が見せるのは、人々の想像の先にある非日常への刺激。インタビューで譲れないマイルールについて「意志を貫き通すことです」と語った多部の強さは、どのファッションアイテムにも霞められることなく、堂々と輝いているように感じられるシューティングとなった。
同号のバックカバーは大沢たかお。撮影では「GRAPS PSERENT,and BEYOND」（今という瞬間をしっかりとつかみ、さらにその先へ）をコンセプトに、表情、佇まい、ボディパーツというすべてが物語る、“大沢たかお”という人物を捉えた。
さらに、インタビューでは『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）撮影時の心境や作品にかける思いを語った。
そして、庄司浩平は、圧倒的なスタイルと、彼が纏うどこか懐かしく、また新時代の到来を告げるかのような雰囲気で登場。撮影コンセプトは「IMAGINATION UNBOUND」（想像力を解き放つ）。普段から読書や勉強に励むというストイックさや、そこから得るクリエイティビティやパワーの出力先として、役者、またモデルとしての活躍を追いかけずにはいられない。
