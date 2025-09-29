Snow Man宮舘涼太の“心動かす品格”「GIANNA」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/29】Snow Manの宮舘涼太が、ファッション誌｢GIANNA ISSUE16｣SPECIAL EDITION版（9月29日発売、ナンバーセブン）の表紙を飾った。
【写真】亀梨和也＆宮舘涼太、ゼロ距離で色気に満ちた姿披露
今号では「INSPIRING DIGNITY／心動かす品格」をテーマに撮影。パリ5大名門ジュエラーのハイジュエリーが一層輝きを放ち、ヨーロピアンな世界観と共に8コーデで魅了。
インタビューでは、映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）への思いやファッションが与える影響、グループとしてまた、役者としてこれからの展望についても語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宮舘涼太「GIANNA」表紙登場
