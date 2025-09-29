HANA、東京ドーム開催「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演決定 オールラインナップ発表
【モデルプレス＝2025/09/29】7人組ガールズグループ・HANAが、11月3日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」へ出演することが発表された。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト一覧
「MUSIC EXPO LIVE 2025」は、アジアからグローバルに活躍するアーティストが集結。それぞれのアーティストが、この日限りのスペシャルなミニライブを届ける。
HANAは、BMSG×ちゃんみな がタッグを組んだGIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」より誕生した7人組ガールズグループ。今年4月にリリースしたデビュー曲「ROSE」はわずか3ヶ月でストリーミング1億再生を突破。グループ結成後、“初めて”東京ドームのステージに立つこととなる。（modelpress編集部）
BE:FIRST
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. ［FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET］
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE
※アルファベット順で表記
※BE:FIRSTは6人での出演
【Not Sponsored 記事】
