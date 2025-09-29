水卜麻美アナ、夏休み取得報告 風間俊介の反応も話題「ゆっくりしてね」「さりげない気遣い素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】日本テレビの水卜麻美アナウンサーが29日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。夏休みを取得したことを明かした。
この日、水卜アナは「夏休みをとりました！！またお会いましょうー！！」と夏休みを取得したことを報告。また、水卜アナが司会を務める同局「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜9：00）では、本人の代わりに全身ショットのパネルが置かれ、夏休みであることが伝えられた。
この投稿には、同番組の月曜パーソナリティーを務める俳優の風間俊介が「存分に休んでねー」とコメント。ファンからは「風間くんのさりげない気遣い素敵」「返信が優しい」「ゆっくりしてね」「朝からパネル笑っちゃいました」「夏休み楽しんで！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆水卜麻美アナ、夏休み取得を報告
◆水卜麻美アナの投稿に風間俊介が反応
